Sectores del peronismo piden mantener la unidad: "No hay que exportar la interna de la Provincia al resto del país" + Agregar ámbito en









Dentro del sector "federal" hicieron un llamado de atención al gobernador bonaerense por sus armados en el interior, que a veces chocan con el PJ local. Piden evitar profundizar diferencias que debiliten a la oposición.

Guillermo Michel.

Tras el duro revés del Gobierno en la votación por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el peronismo intenta reordenarse, pero la tensión no termina de bajar. El diputado nacional y referente del sector "federal", Guillermo Michel, envió este sábado un mensaje directo al gobernador bonaerense Axel Kicillof: “No hay que exportar la interna de la Provincia al resto del país”.

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Michel le advirtió a Kicillof que "en el interior se hace política de otra forma, la sociedad no está toda politizada como en Buenos Aires; por eso hay que hacer el ejercicio de entender que se puede convivir entre todos los sectores".

Kicillof continúa el armado para apuntalar su liderazgo nacional para, en el momento adecuado, lanzar su candidatura presidencial para el 2027. Además de su territorio natural - el bonaerense-, su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) intensificó las recorridas a distintas provincias, pero no siempre fueron bien vistas por el peronismo local.

El malestar se debe a diferentes declaraciones que fueron criticas directas a algunos sectores locales. "El gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Kicillof) tiene que pensar en no llevar la interna que está teniendo en la provincia al resto del país y concentrarse en gobernar", señaló Michel.

Consumo y actividad en caída Michel también cuestionó al presidente Javier Milei y advirtió que la actividad económica se ve afectada por sus políticas. “Vemos que va cayendo la actividad económica, los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo y tenemos una apertura indiscriminada de importaciones que ya está afectando no solo a la tecnología, los textiles, sino también a los alimentos”, afirmó.

“Son 12 meses consecutivos de caídas del IVA que muestra el consumo de los argentinos”, apuntó como muestra de la caída del consumo. Esta política conduce a una "economía peruanizada: con la mitad de la clase media a punto de desaparecer y con un modelo sin industria nacional".