Axel Kicillof viajará a Chaco la semana próxima para presentar su libro

El gobernador estará en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste el miércoles 19 de agosto. Si bien la excusa es dar a conocer su obra, pretende dar forma a un armado nacional.

Axel Kicillof continúa con su gira itinerante por el país. Sin prisa pero sin pausa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció que el miércoles 19 de agosto desembarcará en Chaco con la excusa de presentar su libro "De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico".

El evento tendrá lugar en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicado en la avenida Las Heras 727, de Resistencia, a las 18. Si bien la jornada tendrá como eje la presentación de la obra , lo cierto es que también está vinculada a la ambición del mandatario bonaerense de constituir un armado nacional con miras al 2027.

Actualmente, la administración chaqueña está en manos del radical Leandro Zdero , quien mantiene una alianza con La Libertad Avanza (LLA). El año que viene, espera competir por la reelección ante el desafío de un peronismo que busca recuperar el distrito, perdido en 2023 tras años de gestión PJ.

En la órbita celeste, la figura más destacada es el senador nacional Jorge Capitanich , pero también emergen otros dirigentes, como la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala .

Kicillof, en tanto, participó el martes de un encuentro en el Hotel Emperador con Máximo Kirchner y Sergio Massa . También estuvieron los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja); los senadores Gerardo Zamora y José Mayans ; y el diputado Germán Martínez .

Crece el Movimiento Derecho al Futuro

El mandatario viene de profundizar su estructura en la Capital Federal. Esta semana, un conjunto de agrupaciones porteñas acordaron su incorporación al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sello que el exministro de Economía alista para competir el año próximo.

El plenario se llevó a cabo en el Centro Cultural Morán. Allí los integrantes del espacio definieron incorporar a nuevos sectores sociales y gremiales a la mesa de trabajo, la redacción de un informe a modo de "diagnóstico exhaustivo" sobre la coyuntura económica y social que atraviesa la Capital Federal y la definición de una hoja de ruta común.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, referente del espacio Kilómetro Cero y del Movimiento Derecho al Futuro en CABA, tomó la palabra para expresar la necesidad de seguir fortaleciendo y ampliando el espacio, militando en cada comuna, con el objetivo de ofrecer una alternativa real que ponga las necesidades de los vecinos en el centro y que permita también un cambio de rumbo a nivel nacional.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) suma fuerza en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron desde el MDF de CABA, la mesa política quedó conformada por dirigentes y referentes de 14 agrupaciones entre las que se encuentran La Patria es el Otro, representada por la legisladora Berenice Iañez y Victoria Montenegro; Patria y Futuro, por Flavio Turné y Martín Ogando; Kilómetro Cero, representada por Santiago Falasca y Soledad Martínez.

También la integran el Movimiento Evita, con Jonathan Thea y Juan Manuel Abal Medina; Barrios de Pie, con Lucía Bianchi y Laura Velasco; Militancia Popular, representada por Juan Pablo O'Dezaille y Leo Militello; 20 de Noviembre, con Mariano Luongo y Carlos López; Movimiento Octubres, representado por Juan Granda; Peronismo por la Soberanía, por Pedro Gallardo; Corriente Futuro Federal, por Tony Machioli; Proyecto Comunidad, por Diego Murrone; CEIyT, por Sebastián Ciatti; Unidad Socialista, por Jorge Rivas; y MP La Dignidad, representado por Rafa Klejzer.

Antes del viaje del gobernador bonaerense a Chaco, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, estará en Ramallo, donde el MDF realizará un plenario desde las 11 de la mañana bajo la consigna "Organizar la esperanza".

Días atrás, el ministro Gabriel Katopodis y el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, quien tiene intenciones de disputar la gobernación, inauguraron un local partidario en Mendoza, con el objetivo de sentar las bases de una estructura kicillofista en territorio donde manda el radical Alfredo Cornejo, sin posibilidad de reelección en 2027.