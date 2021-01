"Solo Dios me sacará del cargo", dice Bolsonaro ante pedidos de juicio político por caos de Manaos

El Partido de los Trabajadores, el Partido Democrático Laborista, el Partido Comunista do Brasil, el Partido Socialista Brasileño y Red, reclamaron también el cese del receso parlamentario para poder discutir la nueva crisis.

Ya se contabilizan más de 60 pedidos de juicio político contra el ultraderechista Bolsonaro, quien deslindó responsabilidadaes en el suceso de Manaos diciendo que el gobierno federal había hecho "su parte".

"El presidente -dice el nuevo pedido de juicio político- debe ser política y criminalmente responsabilizado por dejar sin oxígeno a Amazonas, por sabotear investigaciones y campañas de vacunación, por desincentivar el uso de barbijos e incentivar el uso de remedios sin eficacia".

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, dijo que un juicio político podrá analizarse "en el futuro" aunque convocó a su par del Senado, Davi Alcolumbre, para abrir una comisión de crisis sobre Manaos.

El 1 de febrero el Congreso debe tener nuevas autoridades y es posible que la base parlamentaria que apoya a Bolsonaro se quede con la jefatura de las dos cámaras.

Por su actuación en la pandemia, Bolsonaro fue calificado de "genocida" por el gobernador de San Pablo, su exaliado Joao Doria.

"Quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político. Ninguno es por corrupción. Solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto para mi, inventan fake news para sacarme", dijo Bolsonaro a al canal TV Band.

Bolsonaro dijo que no puede ser culpado de nada porque el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió que el Poder Ejecutivo no podía objetar las cuarentenas y decisiones de estados y municipios.