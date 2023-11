Búnker de Unión por la Patria en balotaje: la militancia se congregó para recibir a Sergio Massa

El Complejo C Art Media, del barrio porteño de Chacarita , es la sede del búnker de Unión por la Patria , así como lo fue en las PASO , las elecciones generales y los comicios del 2019 . Como una de las medidas de seguridad , el subte de la Línea B no se detiene en la estación Dorrego . Ya están presentes vendedores de alimentos y bebidas pertenecientes a organizaciones sindicales y políticas con Menú a "Precios Cuidados" : $700 la gaseosa, $1000 la lata de cerveza y $1500 las hamburguesas y choripanes.

Búnker Unión por la Patria Sindicalismo Acto UOCRA Marcha El sindicalismo se hizo presente en el búnker de Unión por la Patria. Foto: Agencia Télam.

Las sensaciones de los trabajadores no fue optimista desde la tarde, pero se aguardaron los resultados oficiales. Las mesas testigos de Unión por la Patria no promovieron el optimismo y los funcionarios llegaron después de lo programado. A las 19:15 horas, Sergio Massa arribó al C Complejo Art Media. El candidato presidencial emitió su voto al mediodía y, antes de concurrir al búnker, mantuvo una reunión con su equipo de trabajo y una serie de comunicaciones con gobernadores e intendentes.

Balotaje de elecciones 2023: el 76% del padrón votó

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), hasta las 18 horas un 76% del padrón votó en el balotaje, lo que supera el 74% informado hasta esa hora -posteriormente, se informó un 77,6% definitivo-. A su vez, la cifra mejora el 69% de las PASO del 13 de agosto.

Búnker Unión por la Patria El interior del búnker de Unión por la Patria, antes del ingreso de periodistas y militantes.

En las PASO de elecciones 2019 votó el 76,40% del padrón, mientras que en las generales, la participación ascendió al 81,31%. Sin embargo, a partir de esa votación, la asistencia a los comicios se redujo drásticamente hasta la jornada del 22 de octubre del 2023, donde se detuvo la tendencia.

Atravesadas por la pandemia, en las PASO del 2021 fue a votar apenas el 67,78%, el porcentaje de participación más bajo desde la vuelta de la democracia. Mientras mediaban las medidas de cuidado en las instituciones educativas, el electorado en las generales legislativas pasó a ser del 71,72%.