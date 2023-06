Capitanich insiste con la participación de gobernadores de cara a las PASO

JORGE CAPITANICH.jpg Télam

Reunión de gobernadores y pedido de lista única

Capitanich expresó además el pedido de los gobernadores en relación a las candidaturas presidenciales, el cual coincide con ciertos espacios del Frente de Todos, como el Frente Renovador (FR): "Es claro que la mayoría de los gobernadores quiere lista única, pero es verdad que no se le puede cercenar el derecho de participación a nadie, por lo que lo más sensato en un análisis político es que, si no se logra la lista de unidad, no haya más de 2 listas porque si no habrá mucha dispersión en el voto, que terminará atomizado".

En relación al cónclave de gobernadores este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), "han participado 13 gobernadores del encuentro, pero seguramente este documento lo pueden firmar otros compañeros gobernadores y gobernadoras del especio que se sientan identificados".