Reunión Carlos Melconian y Cristina Kirchner: los detalles del encuentro y el llamado de Macri

El expresidente del Banco Nación bromeó sobre la cita, al confesar que no había tenido oportunidad de conocer a Cristina Kirchner en personas: “Llené el álbum”, dijo en tono de humor y remarcó que “con todos hay que reunirse”. También reconoció que luego de conocerse el encuentro, recibió un llamado del expresidente Mauricio Macri.

“Construí coherencia y crédito con los años y es por eso que acudió a mí. Le contesté sobre todos los temas lo que les digo a todos. Y dejé en claro que el gran problema de la Argentina es el déficit”, sostuvo Melconian, quien además se jactó de ser sincero y franco en sus propuestas ya que no viene a “vender espejitos de colores”.

“Uno de los problemas fiscales más grandes que tiene la economía hoy es que en la década del 2000 hubo un aumento del gasto público en la Argentina. No estoy inventando nada. Le digo lo mismo a todas las personas con las que me reúno, sin distinciones ni opiniones personales”, explicó el economista en relación a la charla que mantuvo con Cristina Kirchner. “Le dije que vivimos en un mundo capitalista creador de trabajo. No hay otra manera”, planteó.

Melconian reconoció además que habla con otros dirigentes y figuras del oficialismo, con los que mantiene diferencias: “Hablé con legisladores, sindicalistas, gobernadores. Y es algo que me tomo con mucha tranquilidad. Es una tarea profesional. Soy apartidario en ese sentido. No me pongo ni de un lado ni del otro”, aclaró.

Por último, se refirió a su charla con Mauricio Macri, quien lo llamó tras el encuentro con la Vicepresidenta: “Soy amigo de Macri. Hay códigos. No digo nada más. Aclaro igual que nunca me ofreció nada”, indicó Melconian.