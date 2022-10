Aníbal Fernández cruzó a Carolina Losada por la supuesta "venta de bebés" en Rosario

"Cuando empecé a hablar del tema y presenté el proyecto muchos me criticaron, como diciendo: ´Mirá lo que habla´. Obviamente que no se pueden vender niños. Sí, se venden. En Rosario, en un barrio, en una equina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos ¡sí! a 60.000 pesos, como si fueran cosas y no personas", relató la santafesina.

El cruce de Aníbal Fernández

"¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia federal?", expresó el funcionario por la red social.

La denuncia de Losada fue tomada por el ministro Fernández, que le respondió citando una nota periodística desde la red social del parajito: "¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana".

"Obligación"

En igual sintonía que Fernández se expresó la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, quien afirmó que Losada “tiene la obligación legal” de presentarse en la Justicia y aportar las pruebas sobre la denuncia que realizó en un programa de televisión acerca de que en la ciudad de Rosario se venden bebés.

Al respecto, Puyol precisó que no hay “ninguna denuncia” de que esa situación haya sucedido en la provincia y consideró “gravísimo” que la senadora Losada haya hablado de un tema tan importante “en un programa de chimentos”.

“Es gravísimo en cualquier caso, máxime en su rol de funcionaria pública, es legisladora nacional. Lo dice la ley claramente, ella debe ir, cualquier funcionario público que está en conocimiento de la posible comisión de un delito, tiene que ir a la Justicia, denunciarlo y presentar las pruebas”, indicó Puyol en declaraciones a radio Sol Play, de Santa Fe.

La funcionaria añadió que si la legisladora “hubiera tenido la información sin pruebas” debería aclararlo y decir ‘tuve conocimiento, pero no tengo las pruebas’”.

“Nuestra obligación es denunciar, no sentarnos a una mesa con personas de la farándula a decir: ‘ay, no sé qué decir, digo algo y entonces tiro esa’. Es muy grave”, añadió Puyol.

La funcionaria, reconocida abogada querellante en juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia, le pidió a Losada “que haga la denuncia correspondiente” y sostuvo que sería “interesante que algún fiscal de Rosario, que se haya anoticiado de lo que dijo la senadora, impulse una causa y le pida que declare”.