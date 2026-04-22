Javier Milei se reunirá con Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir + Seguir en









El Presidente se reunirá nuevamente con un líder de SIlicon Valley. Thiel es cofundador de PayPal y de Palantir.

Imagen: Kiyoshi Ota/Bloomberg

El presidente Javier Milei se reunirá con el empresario tecnológico Peter Thiel - cofundador de empresas como PayPal y Palantir - en el marco de la visita del inversor al país. La cita tendrá lugar en la Casa Rosada desde las 14 horas del próximo jueves.

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La llegada de Thiel a la Argentina ocurrió bajo una lógica de perfil bajo y agenda reservada. En este contexto, no es la primera vez que ambos se verán las caras. Ya en 2024, el empresario participó de un encuentro en Casa Rosada, junto a Alec Oxenford - embajador argentino en EEUU - quién aseguró que el dueño de Palantir le confesó que "cree que las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina".

Javier Milei recibirá a Peter Thiel en la Casa Rosada La reunión en Casa Rosada será una más de las que mantendrá con el gobierno libertario. Según trascendió, Thiel también se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo, el gran responsable del diseño comunicacional de la gestión de Milei, con fuerte presencia en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejandrito/status/1788160367484371206&partner=&hide_thread=false Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con @peterthiel , quien me dijo que cree que las ideas de @JMilei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina. Estoy totalmente de acuerdo. #JavierMilei #PeterThiel #CasaRosada #IdeasMatter #Argentina — Alec Oxenford (@alejandrito) May 8, 2024

"La visita a la Argentina de @peterthiel, uno de los entrepreneurs y pensadores de mayor impacto global, me recordó su primera visita a la Casa Rosada en mayo de 2024 en la que nos reunimos con el Presidente Milei", confirmó Oxenford y recordó el encuentro ocurrido dos años atrás.

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