Apagón del Servicio Meteorológico Nacional: qué actividades se verán afectadas el viernes 24 de abril

La medida de fuerza interrumpirá pronósticos y alertas oficiales durante varias horas, afectando la planificación de vuelos, actividades agrícolas y transporte en todo el país.

El corte informativo reduce la capacidad de respuesta ante lluvias intensas, vientos fuertes o granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) atraviesa uno de los conflictos más graves de los últimos años tras la confirmación de 140 despidos y la decisión de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de convocar a un paro total para el viernes 24 de abril.

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La medida, que se extenderá en forma de “apagón meteorológico” durante varias horas, implica la suspensión de la difusión de pronósticos, alertas y datos oficiales en todo el país.

El organismo cumple un rol estratégico en la seguridad aérea, la actividad productiva y la prevención de eventos meteorológicos extremos. Por lo que la manifestación afectará a vuelos , actividades agrícolas, deportivas y de navegación que quedarán condicionados durante la jornada.

A través de un comunicado, ATE destacó la medida de fuerza busca visibilizar el impacto de los recortes en un organismo clave para la emisión de pronósticos y alertas, con actividades que alcanzan tanto a estaciones aeroportuarias como a la sede central y el área de pronósticos.

Silvina Romero , delegada del gremio en el SMN, señaló que el paro tiene como objetivo exponer la situación interna y el alcance real de los 140 despidos .

Además, la dirigencia alertó que el cierre de 40 estaciones meteorológicas en distintos puntos del país, contemplado dentro del esquema de ajuste, supone un “potencial aumento del riesgo” en el servicio nocturno para la aviación.

El conflicto se profundiza por la situación de los trabajadores alcanzados por los artículos 9 y 1109, cuya desvinculación, según el sindicato, agrava la precarización y afecta tareas esenciales de observación y monitoreo.

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El Gobierno, por su parte, impulsa una reestructuración de gran escala en el SMN que contempla el despido empleados contratados y un proceso de modernización tecnológica orientado a automatizar tareas y adecuar el organismo a estándares internacionales.

Según fuentes oficiales, la medida busca generar un ahorro superior a 3.500 millones de pesos anuales mediante la reorganización de recursos.

El viernes 24 de abril no habrá vuelos

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el impacto directo en la actividad aérea. La falta de información meteorológica oficial durante el paro afectará la planificación y operación de vuelos en todo el país.

La aviación depende de datos actualizados en tiempo real sobre viento, visibilidad, presión atmosférica y tormentas, información que el SMN provee de manera continua para garantizar condiciones seguras de despegue y aterrizaje.

Sin esos reportes, las aerolíneas y los aeropuertos deben extremar precauciones o directamente suspender operaciones, lo que puede derivar en demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

Fuentes del sector advierten que la medida podría generar un efecto en cadena sobre la conectividad nacional e internacional, afectando tanto a pasajeros como a la logística de carga. También se verían comprometidas las tareas de control y planificación de rutas aéreas, que requieren coordinación permanente con los servicios meteorológicos.

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Otras actividades que dependen del pronóstico y alertas del SMN

El alcance del "apagón meteorológico" no se limita al transporte aéreo. La interrupción de los servicios del SMN impacta de manera directa en múltiples sectores productivos y sociales que utilizan la información climática como base de planificación.

En el sector agropecuario, los datos sobre lluvias, heladas y temperaturas son fundamentales para decidir la siembra, cosecha y manejo de cultivos, especialmente en regiones como la Pampa Húmeda y el Litoral. La falta de reportes puede generar pérdidas económicas por decisiones tomadas sin información precisa.

La navegación fluvial y marítima también depende de alertas sobre tormentas, sudestadas y condiciones del viento, claves para la operación en puertos como los de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. Sin esa información, se incrementan los riesgos operativos.

El turismo es otro de los sectores afectados, ya que la planificación de viajes y actividades al aire libre depende de pronósticos confiables, especialmente en zonas de alta estacionalidad como la Patagonia o la Costa Atlántica.

Los organismos de protección civil y gestión de emergencias utilizan el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN para anticipar inundaciones, olas de calor, tormentas y otros eventos extremos. La suspensión temporal de estos datos reduce la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo para la población.

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Por otro lado, a pesar del apagón informativo, la actividad no se detiene, aunque los organizadores de eventos masivos deberán monitorear el clima de forma independiente para decidir sobre la seguridad de los asistentes.

La fecha 16 del torneo de fútbol Apertura tiene programados cuatro encuentros clave para ese viernes: a las 17:00 Deportivo Riestra vs. Independiente (Estadio Guillermo Laza), a las 19:15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central (Estadio Antonio Candini) y Lanús vs. Central Córdoba (Estadio Ciudad de Lanús), y a las 21:30: Racing vs. Barracas Central (Estadio Presidente Perón).