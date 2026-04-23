Emergencia hídrica: Santa Fe lanza créditos por casi $18 mil millones para asistir a productores

Se trata de cuatro líneas por un total de $17.960 millones. Incluyen plazos de hasta 36 meses, períodos de gracia y una tasa final del 20 % anual, subsidiada por la Provincia.

El gobierno de Santa Fe anunció este jueves el lanzamiento de una línea de créditos por casi $ 18 mil millones para asistir a los productores agropecuarios afectados por la emergencia hídrica . Es parte de un paquete de auxilio que combina financiamiento productivo, asistencia directa y obras de infraestructura.

La vocera de la gestión santafesina, Virginia Coudannes , dio a conocer el lanzamiento de cuatro líneas de crédito por un total de $17.960 millones , junto con la declaración de la emergencia agropecuaria en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

“Se trata de herramientas con tasas muy favorables para los productores, en un contexto complejo, para sostener el desarrollo económico-productivo, que es el motor de la provincia”, señaló Coudannes.

Las líneas de financiamiento están destinadas a productores y cooperativas afectadas por eventos climáticos adversos. Se instrumentan a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con condiciones que incluyen plazos de hasta 36 meses, períodos de gracia y una tasa final del 20 % anual, subsidiada por la Provincia.

En el caso de los productores, se contemplan créditos para capital de trabajo -con un cupo de $ 4.000 millones y hasta $ 100 millones por beneficiario- y para inversiones productivas, con un fondo de $5.000 millones y un tope de $400 millones por solicitante. A su vez, se dispuso una línea específica para cooperativas eléctricas, con un cupo de $690 millones, orientada a sostener la infraestructura energética en zonas afectadas.

La funcionaria destacó que estas medidas se complementan con la declaración de emergencia agropecuaria y con el trabajo articulado con gobiernos locales y actores territoriales para atender las urgencias del sector.

En paralelo, Santa Fe sostiene un operativo integral en las zonas más comprometidas por las lluvias, especialmente en el norte santafesino. En localidades como Villa Minetti, donde persisten las precipitaciones, se despliegan equipos de distintas áreas para atender la situación.

“Todos los equipos de Salud están trabajando en territorio con acciones de prevención, control sanitario y vacunación”, explicó Coudannes. En ese marco, ya se relevaron más de 300 viviendas y se asistió a más de 700 personas, con campañas orientadas al uso seguro del agua, la manipulación de residuos y la prevención de enfermedades.

Asimismo, se mantiene la asistencia social a través de la provisión de alimentos, frazadas, colchones y kits de limpieza, en coordinación con municipios y referentes locales. “Se trata de acompañar a todas las familias que atraviesan esta situación y necesitan estos insumos básicos”, añadió la vocera.