Caso ANDIS: amplían la denuncia contra Javier Milei por el financiamiento de su acto en el Movistar Arena + Seguir en









La presentación judicial incorpora como nueva prueba la grabación que reveló el presunto financiamiento privado del evento en el que el Presidente presentó su libro. También piden testimoniales, peritajes y medidas para preservar evidencia digital.

Javier Milei presentó en octubre su libro, en el Movistar Arena. La Libertad Avanza

La denuncia que involucra al presidente Javier Milei en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS sumó un nuevo capítulo, luego de que el abogado Yamil Castro Bianchi presentara una ampliación ante el Juzgado Federal N° 3 con el objetivo de incorporar el audio que expuso cómo se habría financiado el acto realizado en el Movistar Arena durante la presentación de un libro del mandatario.

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En el escrito, el denunciante sostiene que la grabación conocida en las últimas horas refuerza la hipótesis ya planteada en el expediente sobre una posible conexión entre empresarios, proveedores estatales y el financiamiento de eventos políticos. Según la información difundida, en el audio se menciona un aporte cercano a los 70 mil dólares por parte de empresarios vinculados al sector farmacéutico para solventar el alquiler del estadio donde Milei encabezó el acto.

A partir de esta nueva evidencia, la presentación solicitó una batería de medidas de prueba. Entre ellas, pide citar como testigos al periodista Raúl Kollmann, autor de la investigación periodística, y a Florencia Pérez Roldán, cuya voz sería una de las que aparece en la grabación. También reclama la incorporación formal de la nota periodística al expediente, una pericia informática sobre el audio y la preservación de teléfonos celulares, archivos y dispositivos electrónicos que pudieran contener material relevante para la causa.

DENUNCIA JAVIER MILEI ACTO MOVISTAR ARENA El escrito además va un paso más allá y advierte sobre la posible existencia de maniobras de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación. Allí se mencionan supuestas acciones orientadas a ocultar dinero en efectivo y desprenderse de teléfonos celulares ante eventuales allanamientos, por lo que se solicita al juzgado evaluar medidas urgentes para evitar la destrucción de prueba.

Caso ANDIS: un audio revela cómo se pagó un acto de Javier Milei por la presentación de su libro Un audio volvió a poner en el centro de la escena la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abrió interrogantes sobre el financiamiento de un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena el 6 de octubre pasado, a días de las elecciones de 2025.

Según la investigación difundida por el periodista Raúl Kollmann, en la grabación se menciona el aporte de unos u$s70.000 por parte de empresarios vinculados al sector farmacéutico para cubrir costos del evento, en el que el mandatario presentó un libro y participó con un show musical. Milei Movistar Arena Javier Milei presentó su último libro en octubre, en el Movistar Arena. Desde el Gobierno, las acusaciones fueron rechazadas en reiteradas ocasiones y calificadas como operaciones políticas, mientras la causa continúa en la Justicia sin definiciones concluyentes. ANDIS: piden nuevas indagatorias para Diego Spagnuolo y más de 20 empresarios La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo. Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de $75.478 millones de pesos del Estado. De acuerdo con lo acreditado por la Fiscalía, las maniobras se desarrollaron al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Durante ese período, funcionarios de la ANDISdireccionaron de manera deliberada múltiples compras de insumos denominados PACBI, favoreciendo a proveedores vinculados, quienes resultaron adjudicatarios de millonarias contrataciones a cambio de retornos y beneficios indebidos.