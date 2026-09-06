Una avalancha sorprendió a esquiadores en el Cerro Chapelco fuera de las pistas habilitadas + Agregar ámbito en









Dos personas lograron salir ilesas tras quedar involucradas en el desplazamiento de nieve en San Martín de los Andes.

El episodio ocurrió en San Martín de los Andes, Neuquén, y quedó registrado por una cámara.

Una avalancha se desprendió en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, y avanzó por una zona de la montaña que se encuentra fuera de las pistas habilitadas. Dos esquiadores que se encontraban en el sector lograron ponerse a salvo y no sufrieron heridas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las imágenes se observa a los dos hombres mientras descendían por la montaña. De repente, una importante cantidad de nieve comenzó a desplazarse desde la parte superior y bajó rápidamente por la ladera, mientras los esquiadores intentaban alejarse del recorrido.

El momento quedó registrado por una cámara. El episodio ocurrió en un sector conocido como “el filo”, ubicado a unos 2.000 metros de altura. Se trata de un área que no está habilitada para el tránsito y que forma parte de las denominadas zonas fuera de pista.

Estos sectores no cuentan con mantenimiento, señalización ni protección frente a los riesgos propios de la montaña. Por ese motivo, el centro de esquí establece restricciones para evitar que los visitantes ingresen en áreas que pueden presentar condiciones peligrosas.

El reglamento de Chapelco advierte que la zona fuera de pistas “no está preparada, balizada, señalizada, controlada ni protegida contra los peligros inherentes a la montaña”.

Además, las normas del complejo establecen que está prohibido ingresar a sectores cerrados y que cada usuario asume la responsabilidad por los accidentes que puedan producirse al esquiar fuera de las áreas habilitadas.

Temas San Martín de los Andes