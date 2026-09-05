La Asamblea Legislativa de Malvinas respondió a los anuncios de Javier Milei

El cuerpo reivindicó el referéndum de 2013 y destacó el respaldo del Reino Unido. También sostuvo que cualquier avance contra su posición “será considerado una violación de la seguridad nacional”.

Los dichos de Milei hicieron eco tanto en Reino Unido como en las islas Malvinas.

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió al discurso que brindó el presidente Javier Milei el jueves por la noche y defendió la postura de los habitantes del archipiélago frente al renovado reclamo argentino de soberanía .

El pronunciamiento se conoció después de que Milei definiera a quienes viven en las islas como una “población implantada en un territorio usurpado” y reafirmara durante la cadena nacional que las Malvinas son argentinas “por historia y por derecho” .

“Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí ”, aseguró el comunicado difundido en representación de la totalidad del cuerpo legislativo de las Islas ocupadas ilegítimamente por el Estado británico.

Según informó MercoPress , el documento no contó con firmas individuales y mencionó al mandatario argentino solamente una vez. Su eje principal estuvo puesto en reivindicar lo que los legisladores isleños consideran el derecho a la “autodeterminación” .

Para respaldar su posición, el cuerpo legislativo recordó el referéndum realizado en 2013 , en el que se consultó a los residentes sobre la continuidad del estatus político del archipiélago. En aquella votación participó el 92% del padrón y el 99,8% de quienes concurrieron a las urnas se pronunció a favor de mantener la situación vigente.

Milei anunció nuevas medidas sobre las Malvinas. Archivo

El comunicado sostuvo que la “autodeterminación” se encuentra respaldada por el derecho internacional y afirmó que esa posición no se modifica a partir de las declaraciones de ningún gobierno. Además, advirtió que cualquier avance “será considerado una violación de la seguridad nacional”.

“Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, remarcó la Asamblea al referirse al mensaje presidencial. “Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando”, agregó.

Los anuncios de Milei sobre Malvinas

La respuesta se produjo luego de la cadena nacional en la que Milei endureció la posición de su Gobierno alrededor de la Cuestión Malvinas y aseguró que las islas pertenecen a la Argentina “por historia y por derecho”.

Entre las medidas anunciadas, el Presidente confirmó la firma de decretos para agilizar la aplicación de sanciones previstas por ley contra compañías petroleras que busquen operar en el área en disputa sin autorización argentina.

Entre las firmas alcanzadas se encuentran Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Además, Milei confirmó el envío de casi 180 notas de desaliento dirigidas a empresas y a más de 29 países.

El mandatario también anticipó un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa, con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego como uno de los objetivos prioritarios.

Sin embargo, el comunicado de la Asamblea Legislativa no hizo referencia a las sanciones contra las petroleras ni al proyecto Sea Lion y concentró su respuesta exclusivamente en la discusión alrededor de la soberanía y la postura de los habitantes de las islas.

Qué dijo el Reino Unido

La Asamblea también destacó el apoyo recibido desde el Reino Unido, luego de que funcionarios, parlamentarios y Downing Street respondieran públicamente al mensaje del Presidente argentino. Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien escribió en las redes sociales: “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en la Argentina que sobre las Islas Malvinas”.

“Las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”, agregó.

El ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, también ratificó la postura de Londres: “La posición del Reino Unido sobre las islas es inquebrantable. Son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños. Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza”.

Desde Downing Street, un portavoz afirmó que “el primer ministro británico, Andy Burnham, apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.

Además, el Gobierno británico envió una advertencia vinculada con su dispositivo de defensa en el archipiélago. “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó el vocero, según publicó la BBC.

Pese al cruce por Malvinas, otra portavoz británica remarcó que Londres pretende mantener abiertos los canales diplomáticos con la Argentina y continuar desarrollando el vínculo bilateral. “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola. Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”, sostuvo.