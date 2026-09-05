Presentaron un proyecto para llevar a Catamarca un avión que participó de la guerra de Malvinas

Legisladores nacionales por Catamarca impulsaron iniciativas en el Congreso para que Nación ceda gratuitamente a la provincia un Super Étendard que participó de una misión durante el conflicto. El objetivo es preservar la aeronave, exhibirla de manera permanente y crear un espacio histórico.

Presentaron un proyecto para llevar a Catamarca un Super Étendard que participó en Malvinas.

Diputados nacionales presentaron en el Congreso de la Nación iniciativas para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la cesión gratuita a Catamarca de una aeronave veterana de la guerra de Malvinas , con el propósito de avanzar en la federalización de la memoria sobre el conflicto.

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El diputado Sebastián Nóblega , de Elijo Catamarca , y el senador Guillemo Andrada , de Convicción Federal , promovieron respectivamente proyectos de Declaración y de Comunicación para concretar el traslado del avión y garantizar su preservación , puesta en valor y exhibición pública permanente.

En particular, los legisladores solicitaron que, a través del Ministerio de Defensa , el Estado Mayor General de la Armada y las autoridades patrimoniales correspondientes, se arbitren las medidas necesarias para ceder a la provincia el Dassault-Breguet Super Étendard 0755/3-A-205 .

La aeronave participó de la misión realizada el 30 de mayo de 1982 contra el portaaviones británico HMS Invincible , durante el Conflicto del Atlántico Sur .

La cesión tendría exclusivamente fines históricos, educativos y conmemorativos . La intención de los impulsores es constituir en Catamarca un espacio que permita mantener viva la memoria de los veteranos y caídos en Malvinas y transmitir su legado a las nuevas generaciones.

El objetivo de la medida es federalización de la memoria sobre Malvinas. Archivo

Los proyectos también contemplaron que el Gobierno nacional coordine con el Gobierno de Catamarca las condiciones necesarias para el traslado, emplazamiento, conservación, seguridad y posterior exhibición pública permanente de la aeronave.

Tras presentar la iniciativa, Sebastián Nóblega anticipó que, en caso de obtener la aprobación del Congreso, solicitará formalmente al gobernador Raúl Jalil que el Super Étendard sea instalado en el departamento de Tinogasta.

De esa manera, el diputado buscó profundizar el carácter federal de la propuesta y llevar a la provincia un testimonio material directamente relacionado con la guerra de 1982.

El objetivo de la propuesta

En los fundamentos, Nóblega y Andrada plantearon que la memoria de Malvinas pertenece a todos los argentinos y, por ese motivo, debe contar con una expresión verdaderamente federal.

Los legisladores consideraron que los objetos, testimonios y elementos históricos relacionados con el Conflicto del Atlántico Sur forman parte del patrimonio común de la Nación. En ese sentido, señalaron que no solamente resulta indispensable preservarlos, sino también garantizar que puedan ser conocidos y valorados en diferentes puntos del país.

Desde esa perspectiva, federalizar la memoria implicaría acercar esos testimonios históricos al territorio y permitir que niños y jóvenes de Catamarca puedan encontrarse frente a un elemento material que formó parte de la guerra.

El objetivo, explicaron, es que las nuevas generaciones puedan conocer la historia, comprender los acontecimientos de 1982 y dimensionar el sacrificio realizado por miles de argentinos.

La intención no se limita al traslado de una aeronave, sino que apunta a construir en Catamarca un espacio permanente de memoria, educación y homenaje, donde el avión pueda conservarse adecuadamente y funcionar como herramienta para la enseñanza de la historia argentina.

El papel de los Super Étendard durante la Guerra de Malvinas

Los fundamentos de los proyectos ingresados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado destacaron el papel que tuvieron los Super Étendard de la Armada Argentina durante las operaciones aeronavales de la Guerra de Malvinas.

Dentro de esas acciones, los legisladores resaltaron particularmente la misión del 30 de mayo de 1982 contra el HMS Invincible.

En aquella operación participaron dos Super Étendard de la Armada Argentina y cuatro A-4C Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina.

El Super Étendard 3-A-202 transportó el último misil AM-39 Exocet disponible, mientras que el 0755/3-A-205, cuya cesión reclamaron los legisladores catamarqueños, integró la formación y desempeñó funciones operativas durante la acción.

Para los autores de las iniciativas, la participación del avión en las operaciones del Atlántico Sur le otorgó un importante valor histórico y testimonial. Su conservación permitiría mantener un elemento directamente relacionado con quienes participaron de la defensa de la soberanía argentina y transmitir esa historia a las generaciones futuras.

Qué ocurriría si no puede trasladarse la aeronave

Los proyectos incorporaron además una alternativa en caso de que existieran impedimentos para concretar la cesión del Super Étendard 0755/3-A-205. Si surgieran razones técnicas, patrimoniales, históricas o administrativas que imposibilitaran entregar ese ejemplar, los legisladores propusieron que el Gobierno evalúe la cesión de otro Super Étendard veterano de la Guerra de Malvinas.

En cualquiera de los casos, la iniciativa estableció como condición que la aeronave tenga garantizada su correcta conservación y quede destinada exclusivamente a fines históricos, educativos y conmemorativos.

Con la propuesta, Nóblega y Andrada buscaron que parte del patrimonio material de la Guerra de Malvinas llegue al interior del país y que Catamarca cuente con un espacio permanente dedicado a preservar y transmitir la memoria del conflicto.