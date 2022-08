El procurador Eduardo Casal le envió una carta a Alberto Fernández: "Injerencia indebida"

"Esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar ( art. 12 0 de la Constitución Nacional) , y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes", indicó Casal.

Casal se reunió con los fiscales Luciani y Mola

Eduardo Casal se reunió con los fiscales de la Causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, para respaldarlos e "interiorizarse sobre su seguridad".

De acuerdo a fuentes en el encuentro, Casal los recibió en la sede de la Procuración en la calle Perón al 600 para brindar una señal de "respaldo institucional e interiorizarse sobre su seguridad".

A esa reunión también se acercaron el secretario de Coordinación Institucional Juan Manuel Olima Espel y del titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas.

El procurador les consultó a los fiscales sobre los dispositivos de seguridad con los que cuenta cada uno y estuvieron de acuerdo en no modificarlos.

Las consecuencias de las declaraciones de Alberto Fernández

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández durante su participación en el canal de noticias TN generaron revuelo en la opinión pública y en la política.

En las primeras horas de esta jornada, el propio Luciani criticó esas referencias y consideró que son "preocupantes" porque implican un "grave avasallamiento" a la independencia del Poder Judicial.

"Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía", afirmó a través de un mensaje de texto que envió a los periodistas que lo consultaron.

En tanto que en diálogo con El Destape Radio, Fernández afirmó que en su Gobierno "no se amenazan ni persiguen a fiscales ni jueces", por lo cual "ningún" funcionario judicial debe "sentirse en riesgo".

Además, sostuvo que sus dichos fueron "tergiversados" y que el nombre del fallecido fiscal Alberto Nisman había sido introducido no por él sino por quienes hicieron la pregunta.

"Me dijeron si yo no temía que le pasara (a Diego Luciani) lo mismo que a Nisman, entonces yo, como la pregunta hablaba de Nisman particularmente dije lo que francamente creo. Hasta donde todos sabemos, no se ha podido probar otra cosa: Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal (de la causa Vialidad)", indicó.