Charlas de quincho: Colorado el 21, un debut en la calle Corrientes, frío en Punta y rosca en el PJ

Mar del Plata tuvo multiplicidad de eventos, con Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Axel Kicillof y funcionarios bonaerenses como protagonistas. Cónclave libertario para ver la actuación del marido de Bullrich. Punta del Este con frío, cine, deportes y almuerzos de empresarios. Se activó el peronismo en Buenos Aires para renovar autoridades. La coparticipación municipal, en la mira. Un gobernador despertó a la madrugada a sus funcionarios. Horóscopo chino.

Verano con gestión en pausa, la Casa Rosada vacía, ministros haciendo home office y otros funcionarios que piden permiso para retirarse antes para ir a retirar a sus hijos de la colonia. Como si el país no estuviese, literalmente, prendiéndose fuego .

Milei despunta el discurso para el Foro de Davos , donde se ilusiona con presentar el bloque de una decena de países con gobierno de derecha que lo posicione (a él, personalmente) en el mapa de líderes globales. Pero, en paralelo, no puede cerrar su visita a Jesús María, Córdoba , porque los conflictos gremiales tienen en vilo al festival folklórico. Qué lo parió.

El país canceló vencimientos por u$s4.200 millones con un REPO por u$s3.000 millones, que fue celebrado por los libertarios como si se tratara de una jugada maestra. En lo político, las negociaciones por la reforma laboral se aceleran en estos días. Atarean a Diego Santilli , quien ya inició oficialmente su primer rally del 2026 con una visita a Chubut el miércoles pasado, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres , y el tema se coló en la recorrida por las zonas afectadas por los incendios. El tour continuará este lunes en Chaco, y el jueves en Mendoza, dos bastiones amigables para los violetas, donde mandan los radicales Leandro Zdero y Alfredo Cornejo.

Si bien Santilli comparte el don de la diplomacia con su antecesor, Guillermo Francos , el "Colo" fue beneficiado con una billetera más abultada, lo que le permite disponer de obras y fondos frescos para los distritos. En ese marco, algunos caciques recogen los frutos de haber apoyado el Presupuesto 2026 en el Congreso a través de sus legisladores.

Uno de ellos es el catamarqueño Raúl Jalil , quien de un tiempo a esta parte se convirtió en un aliado fundamental para las pretensiones libertarias en terreno parlamentario. Los dirigentes que le responden no solo se abrieron de Fuerza Patria, sino que también votaron a favor del proyecto enviado por Javier Milei. La jugada tuvo una recompensa jugosa: después de años de reclamos, Nación finalmente le cedió a la provincia el control mayoritario del Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD).

YMAD recuperó notoriedad en las últimas semanas porque la empresa Glencore anunció que en 2028 reiniciará las operaciones en Bajo la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno, cuya titularidad corresponde a la compañía que ahora administrará Catamarca. Aunque el gesto de Milei era esperado, el decreto 2/2026 sorprendió a los funcionarios provinciales en los albores de la madrugada del lunes pasado. Algunos de ellos, ya dispuestos a acostarse, oscilaron entre la urgencia por conocer los pormenores y la euforia. "Es un hecho histórico", sintetizaron.

De licencia por esos días, el gobernador Raúl Jalil se comunicó con los suyos ya entrada la mañana y compartió su algarabía, despertando bien temprano a varios funcionarios. Posteriormente, difundió un mensaje oficial en las redes sociales. Ahora, la Casa Rosada apunta sus cañones a la reforma laboral, que se debatirá en el Senado el 11 de febrero, y espera contar con sus aliados norteños. Eso sí: que los avisos los hagan de día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RaulJalil_ok/status/2008327383535759803&partner=&hide_thread=false Después de décadas de reclamos y una demanda sostenida en el tiempo, recuperamos la mayoría en YMAD para la provincia. Es un derecho histórico que vuelve a manos de Catamarca y marca un punto de inflexión para nuestro desarrollo.@JMilei @diegosantilli @LuisCaputoAR — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) January 5, 2026

Abogado de día, actor de noche

Debut teatral de Guillermo Yanco, esposo de Patricia Bullrich, en la calle Corrientes. Con la presencia de Karina Milei y de diputados nacionales, el abogado y vicepresidente del Museo del Holocausto subió a las tablas de la mano del actor libertario Juan Acosta.

Su único antecedente artístico había sido un seminario de actuación con Luz Palazón en la escuela de Julio Chávez. La exministra de Seguridad se hizo un hueco en su abultada agenda antes de viajar a Mar del Plata y seguir negociando votos para la reforma laboral. Por eso estuvo acompañada en el teatro La Casona por la hermana del Presidente, quien aplaudió de pie a Yanco junto al diputado bullrichista Damián Arabia, la legisladora porteña Silvia Imas y Matías Schapiro, empresario y presidente de la Cámara de Comercio Israel-España.

PHOTO-2026-01-09-23-19-33

Yanco es un amante del teatro y la actuación desde niño pero acató el mandato familiar de su padre: "Tenés que ser abogado". A los 81 años se dio el gusto e incursionó por primera vez en la actuación en una obra que lo tendrá sobre los escenarios durante todo el verano.

Para algunos, la verdadera actriz de la pareja es su esposa Patricia. "Se adapta rápido al papel le toca, en el partido que sea", dijo un asistente, y nadie supo si era un elogio o un cuestionamiento. Por las dudas, hubo sonrisas incómodas.

Mar del Plata: pocos veraneantes pero muchos eventos

Patricia se trasladó a Mar del Plata para presenciar el show de Fátima Flórez. Y aprovechó para hacer el deporte nacional libertario por excelencia: tergiversar datos y tratar de instalar hechos que no condicen con la realidad. La senadora, que no fue bien recibida por militantes opositores, dijo: "Qué ciudad maravillosa y llena de gente". Antes había intentado lo mismo el secretario Daniel Scioli, quien además de Turismo tiene bajo su órbita Ambiente. Y lejos de los incendios de Chubut, una catástrofe medioambiental, se dedicó a postear fotos de temporadas pasadas donde las playas lucen repletas. Pero como si fuesen actuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danielscioli/status/2008265350715265250&partner=&hide_thread=false 16.52 en Mar del Plata. Vamos Argentina pic.twitter.com/J5OVE6Mq4J — Daniel Scioli (@danielscioli) January 5, 2026

La realidad es que la Feliz vive una de sus peores temporadas. Es que, claro, los veraneantes revientan balnearios del exterior para aprovechar, mientras dure, el dólar pisado. Los hoteles más top, como el Sheraton, el Hermitage, el Costa Galana, el Sasso o el Provincial, apenas llegan al 30% de ocupación. Los 4 estrellas están al 50% y los 3 estrellas al 65%.

Scioli, además, pasó por la inauguración del nuevo estadio Bendu Arena, donde tocó Dante Spinetta. El secretario nacional se fotografió con el intendente Agustín Neme, reemplazante de Guillermo Montenegro, quien se mudó a la legislatura bonaerense. También estuvo Diego Juárez, nuevo presidente del EMTUR (Ente Municipal de Turismo y Cultura) y el presidente del Concejo, Emiliano Recalt.

Pero también hubo movida variopinta. Por caso, se destacó la presencia del CEO de Stellantis, Martín Zuppi, en una presentación de autos en el Paseo Aldrey. También la proyección/conversatorio en el museo MAR denominada "La casa del Eternauta", a cargo de Soledad Quereilhac, doctora en Letras de la UBA e investigadora del CONICET. Por allí pasó también su esposo, Axel Kicillof, pero no en calidad de gobernador, sino de cónyuge, como se apuró a aclarar. Otro evento que concentró al mundillo político fue el recital de Elena Roger en el teatro Auditorium, que presenciaron funcionarios bonaerenses como Victoria Onetto, subsecretaria de Políticas Culturales; Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo; Marcelo Marán, director provincial de Artes; y Vito Amalfitano, director del Teatro Auditorium.

Sin embargo, concentró la mayor atención el tradicional lanzamiento de la primera bola que dejó inaugurada la temporada de verano en el Casino Central. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. Juntos hicieron girar la ruleta que marcó el inicio oficial de la temporada con el emblemático “Colorado el 21”.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.36.18 AM Carlos Bianco y Gonzalo Atanasof, en el lanzamiento de la primera bola.

La jornada comenzó a las 20 horas con la presentación musical de Ornella & the Sugardaddies y una degustación exclusiva de más de 30 etiquetas de vinos argentinos, junto a productos Cagnoli. Las actividades continuaron hasta pasada la medianoche con un DJ set en vivo, en un clima festivo que acompañó la apertura del verano.

Tras el lanzamiento de la primera bola, Atanasof destacó el proceso de inversión proyectado para el sector a partir de la licitación de los casinos Hermitage, Sasso, de Tandil y Miramar. “Se prevé una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos. Se trata de una apuesta muy importante que va a generar movimiento económico, empleo y una mejora sustancial en la calidad de los servicios y las instalaciones”, dijo.

También participaron del evento el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, Victoria Onetto, Soledad Martínez, el subsecretario de desarrollo comercial y promoción de inversiones, Ariel Aguilar, el director provincial de Hipódromos y Casinos, Juan Manuel Vernengo, y el director de Casinos Zona 1, Fernando Mogni.

Frío esteño, con homenaje a un boliche

Punta del Este desborda de gente por estos días y la zona de Portezuelo y Punta Ballena no es la excepción. Ante un clima que no invita mucho a la playa (“¡sólo un día de sol!”, se quejaba, aunque sonriente, una modelo argentina mientras se abrigaba con un polar, caminando por Solanas), la gente buscó alternativas de la costa hacia adentro. En el tambo La Pataia había que esperar más de una hora para un panqueque (delicioso, eso sí).

Y hace pocos días se presentó la película “30 años de música”, que celebra los 30 años del boliche Medio y Medio de Punta Ballena. El film de Federico Lemos, con el protagonismo de Leandro Quinteros (el dueño del lugar), recorre no solo la historia del boliche, sino la historia familiar. Allí estuvieron varios personajes notorios del arte y otros ámbitos, en un conjunto divertido y variopinto. Se lo vio a Diego Forlán, Juanse, Chacho Ramos, algunos músicos que tocan allí habitualmente, figuras de la farándula argentina, entre otros. Estuvieron también el ministro de Turismo uruguayo, Pablo Menoni, con la subsecretaria Ana Caram y el director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Andrés Rapetti, así como el director de Turismo, Edgar Silveira, y el doctor Jorge Barrera.

forlan El exfutbolista Diego Forlán, entre las celebrities que se acercaron a Medio y Medio.

Mucho frío y viento ese 7 de enero, pero la audiencia aguantó; la organización repartió mantas para bancar la baja temperatura. El maestro de ceremonia, el periodista uruguayo con trayectoria en Argentina, Nicolás Cáceres, dio la bienvenida a la “linda noche de invierno”. En un momento el humor dejó lugar a la preocupación, porque -la verdad- el tiempo está generando angustia: el frío está complicando a la gastronomía y los espectáculos al aire libre. Una pena.

La aspiración de que Punta del Este “despegue” implica que el clima ayude. Inversores de Miami vinculados a Bal Harbour, que estaban en Punta para una iniciativa para “hermanar” Miami y Punta, se miraban entre ellos, abrigados, preguntándose si el tiempo era siempre así… en verano. Un emprendedor local, sabedor de los caprichos del clima criollo, los convencía a pura simpatía. “Ya saldrá el sol y verán lo que es esto”, les decía. Lo esperamos.

Pádel, fútbol y networking

El pádel ha vuelto y se está convirtiendo en punto de encuentro para empresarios y profesionales, entre los que se mezclan algunos políticos. El Enjoy es una de las canchas y también el club Ituzaingó. “Es ideal para moverse, divertirse y pasar un lindo rato con los amigos”, remarcó un abogado mediático que juega al pádel desde la primera época. “Yo nunca lo dejé”, contaba orgulloso sobre el revival de este deporte.

También convocó gente el partido de las estrellas, entre veteranos de Uruguay y Argentina. Forlán, el ruso Pérez, Godín, Lavezzi y el gran Ariel “Burrito” Ortega, dueño de una endemoniada gambeta. La juntada busca donar a la Fundación Celeste y pasar un rato entretenido entre quienes supieron ser -y siguen siendo- ídolos de las dos orillas. Varios alojados en el Enjoy, salvo Forlán y algún otro, que tienen casa en Punta.

Pero también se movió el fútbol a nivel de dirigentes, con la directiva de Peñarol sesionando a pleno en Punta del Este. Algunos comentarios en la hinchada quedaron un poco contrariados por esta “movida al este”, de los directivos de un club que se precia de popular.

También se destacó el tradicional almuerzo de Santiago y Eva Soldati, del que participaron expresidentes como el español José María Aznar o Luis Lacalle Pou. Estuvo en el convite el empresario argentino Martín Cabrales y Bettina Bulgheroni, entre otros. Los corrillos sobre Argentina: nadie duda del rumbo de Milei, pero hay incertidumbre por la actividad económica. El estilo Trump y el futuro de Cuba e Irán, también estuvieron en la mesa.

Embed - Martin Cabrales on Instagram: "Tradicional gran almuerzo en lo de @santiagosoldati y @evasoldati con amigos y tres presidente @jm.aznar @luislacallepou @herreraluisalbertolacalle" View this post on Instagram

Rosca veraniega en el PJ bonaerense

Enero no es sinónimo de playa para el peronismo bonaerense. A un mes de las fechas clave para definir el futuro del PJ provincial, intendentes alineados con Axel Kicillof activaron una inusual movida territorial: llamados de WhatsApp, planillas bajo el brazo y funcionarios municipales recorriendo barrios en busca de afiliados y avales.

El apuro tiene calendario y lupa judicial. El 22 de enero deberán exhibirse los padrones de afiliados, el 3 de febrero vence el plazo para presentar avales y el 8 se oficializan las candidaturas. En el medio, la Junta Electoral del PJ bonaerense -que preside Leonardo Nardini- decidió acudir a la Justicia Electoral para despejar una duda sensible: en qué estado están los padrones que habilitarán a votar, en caso de que finalmente haya más de una lista.

La jugada no es menor. La Junta pidió al juzgado de Alejo Ramos Padilla un padrón con corte al 15 de enero, mientras se acelera la carga de afiliaciones pendientes realizadas en los últimos meses, con un límite del 5% por distrito. Todo, en plena feria judicial y con guardia mínima, lo que suma tensión al operativo.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) reconocen la actividad territorial, aunque en el kirchnerismo miran de reojo. No es solo una cuestión de afiliaciones: el cuerpo que define el proceso está integrado por 13 miembros, ocho del sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner y cinco alineados con Kicillof. Cualquier decisión necesita dos tercios de los votos. Traducido: nadie puede avanzar sin negociar.

Mientras tanto, puertas adentro del PJ se repite una pregunta incómoda que nadie quiere responder en público: ¿hay plata para una interna? En la mesa chica del MDF lo dicen sin vueltas: una elección partidaria sería costosa y poco práctica. Ese argumento vuelve a empujar, una vez más, la idea de una lista de unidad… aunque por ahora nadie baja sus cartas.

La danza de nombres ya está en marcha. Suena una eventual reelección de Máximo Kirchner al frente del partido, pero también aparece con fuerza el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. En el radar kirchnerista asoma además Mariel Fernández, que ya avisó que, si hay interna, podría presentar lista propia.

Del lado kicillofista, el nombre con mayor consenso sigue siendo el de la vicegobernadora Verónica Magario, aunque también circulan los de Julio Alak y Andrés Larroque. Todo, cruzado con otras disputas que hierven en paralelo: la vicepresidencia primera del Senado bonaerense y la conducción del bloque peronista, debates que quedaron congelados en diciembre y se reabrirán recién a fines de febrero.

Con la rosca partidaria mezclada con pulseadas legislativas y negociaciones subterráneas, el peronismo bonaerense atraviesa un verano caliente. Febrero dirá si primó el acuerdo… o si la interna, finalmente, explota.

Coparticipación bajo la lupa: intendentes sacan la calculadora

Pero además de rosca partidaria, en toda la provincia hay jefes municipales haciendo cuentas. Es que la publicación del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026 por parte del Ministerio de Economía bonaerense activó, en silencio, una ronda de cálculos y llamados entre intendentes. Los cambios son quirúrgicos, pero en un contexto de recursos ajustados, cada milésima cuenta.

La Matanza sigue al tope del reparto, aunque pierde peso relativo, mientras que La Plata mejora su coeficiente y consolida su posición como segundo distrito con mayor participación. Lomas de Zamora también sube, en contraste con Malvinas Argentinas y Merlo, que retroceden. En el Conurbano norte, San Miguel aparece entre los ganadores, mientras que San Isidro y Vicente López figuran entre los que más resignan fondos.

El nuevo esquema volvió a poner en primer plano el mecanismo de protección que impide caídas mayores al 5% interanual. Para 2026, nueve municipios quedaron alcanzados por ese tope, entre ellos Ezeiza, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En tres casos -Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo- es el segundo año consecutivo bajo protección, lo que anticipa un límite aún menor para 2027.

Un informe técnico de la consultora PPA también mostró tendencias de largo plazo que ya circulan entre despachos municipales: Escobar, Lomas de Zamora y La Plata acumulan varios años de crecimiento sostenido, mientras que Merlo y General Pueyrredón encadenan caídas consecutivas.

Sin grandes rediseños de fondo, el CUD 2026 dejó ganadores, perdedores y un dato político clave: la coparticipación volvió a convertirse en tema central de conversación entre intendentes, incluso en voz baja.

Horóscopo chino

Rata: año de definiciones, debe resolver la salida de un espacio político donde se siente incómodo para cambiarse a otro con nuevas ideas, acordes al momento. Se recomienda prudencia en lo económico y evitar confrontaciones.

Buey: a paso lento pero firme suma voluntades. Puede lograr un piso electoral interesante, mínimo está para una banca en el Congreso. Evite excesos, sobre todo con las comidas.

Tigre: va al frente, avanza con proyectos personales y varias reformas. Deberá controlar la impulsividad para no generar conflictos innecesarios ni tensiones internas en su trabajo y la familia.

Conejo: es necesaria la renovación, el cambio y busca dejar lo malo atrás. Buen momento para entablar alianzas con amigos y contactos del pasado. Debe cuidarse de los enemigos y rivales, su salud se puede desgastar.

Dragón: año positivo con buenas perspectivas económicas. Arranca cancelando una deuda que lo tenía a maltraer y rollea otra, así logra patear los compromisos para más adelante. Obtiene el apoyo de líderes mundiales.

Serpiente: el 2026 será para la estrategia y la observación para preparar movimientos clave a futuro. Suma voluntades en el Congreso y consolida minorías.

Caballo: momento de protagonismo, crecimiento y expansión. Interviene un país y obtiene ganancias millonarias con el petróleo. Siente que nadie lo podrá detener. Debe cuidarse de la exposición a la radiación solar.

Cabra: con muchos desafíos sobre todo en lo afectivo. Las emociones propias le pesan y forma su propio bloque en el Congreso.

Mono: tuvo un cierre de año complicado con temas de salud y una internación de varios días. Vuelve a su casa para recuperar la tranquilidad mientras envía mensajes por redes sociales denunciando los males del mundo. No se estrese.

Gallo: la presión del entorno puede afectarlo y piensa en rendirse y dejarlo todo. Un viaje a EEUU aparece en el futuro cercano.

Cerdo: en pleno descanso en un paraíso patagónico lo sorprende un incendio que lo obliga a volver. Ya de regreso, un vidrio le cae desde un cuarto piso mientras toma un café. La suerte no estará de su lado en el inicio del año, pero todo puede mejorar, ánimo.