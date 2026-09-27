Zona Fría reaviva la pelea patagónica: una senadora cuestionó el acuerdo con Nación y advirtió por las tarifas

Natalia Gadano rechazó los cambios aprobados por el Senado y aseguró que tendrán impacto en las facturas de gas del sur. Junto a José María Carambia impulsa una “Zona Polar” para Santa Cruz y Tierra del Fuego. El cruce con Nacho Torres y la interna política que sacude a Santa Cruz.

Zona Fría: La senadora Natalia Gadano cuestionó los cambios aprobados por el Senado y su impacto en las tarifas de gas.

La reforma del Régimen de Zona Fría abrió un nuevo frente político en la Patagonia. La senadora santacruceña Natalia Gadano cuestionó los cambios aprobados por el Senado, puso en duda que el nuevo esquema no afecte las facturas de gas de los habitantes del sur y apuntó contra el acuerdo alcanzado entre gobernadores de la región y la Casa Rosada.

La reforma del Régimen de Zona Fría abrió un nuevo frente político en la Patagonia. La senadora santacruceña Natalia Gadano cuestionó los cambios aprobados por el Senado, puso en duda que el nuevo esquema no afecte las facturas de gas de los habitantes del sur y apuntó contra el acuerdo alcanzado entre gobernadores de la región y la Casa Rosada.

Gadano, junto con el también senador santacruceño José María Carambia , votó en contra de la iniciativa y defendió un dictamen de minoría que propone crear una “Zona Polar” para Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una bonificación del 70% sobre las tarifas de gas .

El debate, sin embargo, rápidamente salió del terreno estrictamente tarifario. Expuso diferencias entre dirigentes patagónicos y se mezcló con una disputa política que ya tiene la mirada puesta en 2027.

Uno de los momentos más fuertes de la intervención de Gadano en el Senado estuvo dirigido al gobernador de Chubut, Ignacio Torres .

La legisladora recordó una advertencia que el mandatario había realizado tiempo atrás: si el Gobierno nacional le daba la espalda a la Patagonia, sería el primero en “cerrarle la llave del gas”.

“Le quiero decir al gobernador de Chubut que llegó ese momento”, respondió Gadano en el recinto, antes de cuestionar el acompañamiento de legisladores patagónicos a la reforma.

La crítica llegó después de que Torres se mostrara con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para transmitir que la Patagonia mantendría el beneficio de Zona Fría.

Gadano planteó una interpretación diferente. Según sostuvo, aunque las provincias del sur continúen comprendidas en el régimen, los cambios sobre los subsidios al transporte y la distribución del gas terminarán teniendo incidencia sobre las facturas.

“¿Cómo van a hacer para que ese porcentaje no afecte en las facturas si el gas hay que transportarlo hasta la Patagonia?”, planteó durante la discusión.

La propuesta de una “Zona Polar”

Frente al nuevo esquema, Gadano y Carambia llevaron al Senado una propuesta propia. El bloque Movere Santa Cruz presentó un dictamen de minoría para establecer una categoría específica para Santa Cruz y Tierra del Fuego, las dos provincias más australes del país.

La denominada Zona Polar contempla una bonificación del 70% en la tarifa de gas. Carambia también planteó la eliminación del IVA sobre el servicio.

El argumento de los senadores es que las condiciones climáticas de ambas provincias obligan a un consumo energético superior y que, por lo tanto, la calefacción no puede ser considerada un consumo prescindible.

La discusión dejó así una postal política: mientras algunos mandatarios patagónicos buscaron preservar el régimen mediante una negociación con Nación, los dos senadores santacruceños eligieron rechazar la reforma y reclamar un beneficio todavía mayor para el extremo sur.

La pelea también se juega en Santa Cruz

El movimiento tiene además una segunda lectura. Gadano y Carambia ya no responden políticamente al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pese a haber formado parte del armado que terminó con décadas de gobiernos kirchneristas en la provincia.

La ruptura se hizo explícita este año. Carambia anunció que construirá un proyecto propio y anticipó su intención de competir por la Gobernación en 2027. Gadano quedó alineada en ese espacio y confirmó recientemente que desde hace meses no mantiene diálogo con Vidal. Zona Fría volvió ahora a exhibir ese reacomodamiento.

Tras la votación en el Senado, Gadano y Carambia se mostraron con Rafael Güenchenen, secretario general del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, quien respaldó la postura de ambos legisladores frente a la reforma. El encuentro incorporó además otro reclamo sensible para la provincia: la recuperación de la actividad hidrocarburífera en la zona norte y el regreso de YPF.

La imagen también tiene una lectura política en Santa Cruz. El sector petrolero tuvo un papel importante en el proceso político que llevó a Vidal a la Gobernación y en las últimas semanas profundizó sus cuestionamientos a la administración provincial. Ahora empieza a exhibir coincidencias con dos senadores que también abandonaron el oficialismo.

Así, una discusión que comenzó por las tarifas del gas terminó atravesada por la política patagónica. Gadano y Carambia endurecieron su posición frente a Nación, cruzaron la estrategia seguida por Torres y, al mismo tiempo, volvieron a marcar distancia de Vidal.

Con la mirada puesta en 2027, la discusión por el costo de la calefacción en el extremo sur también expone el reordenamiento de las alianzas políticas en la Patagonia.