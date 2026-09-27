Martín Lousteau acusó al Gobierno de exagerar la baja de la pobreza y cuestionó las cifras de Javier Milei

El senador se apoyó en un estudio del CEDLAS que recalculó el indicador y estimó que unas 670.000 personas lograron salir de esa situación.

Martín Lousteau cuestionó las cifras utilizadas por Javier Milei para dimensionar la reducción de la pobreza.

Martín Lousteau cuestionó las cifras utilizadas por el gobierno de Javier Milei para dimensionar la reducción de la pobreza y aseguró que la mejora real fue considerablemente menor a la difundida por el Presidente. El senador recurrió a un estudio del CEDLAS y sostuvo que unas 670.000 personas habrían logrado superar esa situación.

El planteo apunta directamente a las reiteradas afirmaciones de Milei sobre la cantidad de argentinos que dejaron de ser pobres. Desde abril de 2025, el mandatario habló sucesivamente de entre 8 y 15 millones de personas , pese a que el porcentaje mencionado en sus intervenciones permaneció cerca del 30%, según reconstruyó Lousteau.

Para analizar esas diferencias, el senador tomó un trabajo del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata , que identifica tres factores capaces de distorsionar la comparación de la pobreza durante los últimos años.

El primer problema señalado está relacionado con la canasta utilizada para establecer la línea de pobreza . Actualmente, el INDEC emplea ponderadores surgidos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005, pese a que existe otra correspondiente a 2017/2018.

Según el estudio citado por Lousteau, al actualizar esos patrones de consumo, la pobreza resulta entre 4,9 y 8,1 puntos porcentuales superior durante los semestres analizados entre 2018 y 2025. Para el primer semestre de 2025, el cálculo actualizado arrojaba 39,7%, frente al 31,6% oficial.

El recálculo estima que unas 670.000 personas habrían salido de la pobreza entre fines de 2023 y comienzos de 2025.

El segundo factor está vinculado con el desfase temporal entre los ingresos declarados por los hogares y los precios utilizados para calcular la canasta. El CEDLAS estimó que este fenómeno sobreestimó la pobreza en 3,1 puntos durante el segundo semestre de 2023 y en 2,2 puntos durante el primer semestre de 2024.

De 10 millones a 670.000 personas

El tercer elemento analizado es la forma en que los hogares declaran sus ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Lousteau remarcó las diferencias existentes entre algunos ingresos relevados mediante la encuesta y aquellos registrados por fuentes administrativas.

Al combinar los tres efectos, el estudio del CEDLAS presenta una evolución distinta. Mientras la serie oficial pasó del 41,7% al momento de la asunción de Milei a un pico del 52,9% y luego al 31,6%, el recálculo ubica la pobreza en 43,1% hacia fines de 2023 y en 41,5% en el último dato contemplado.

De acuerdo con esa estimación, la reducción entre fines de 2023 y comienzos de 2025 habría sido de 1,6 puntos porcentuales, equivalente a unas 670.000 personas que lograron salir de la pobreza, muy por debajo de los millones mencionados por Milei.

Lousteau reconoció una reducción durante 2024 y 2025, pero cuestionó la magnitud atribuida por Milei.

El último dato volvió a mostrar una suba

Lousteau también destacó que la tendencia comenzó a revertirse posteriormente. El dato correspondiente al primer semestre de 2026 mostró una pobreza oficial del 32,3%, 4,1 puntos por encima del 28,2% registrado durante la segunda mitad del año anterior.

“La pobreza fue bajando, durante 2024 y 2025, respecto del pico post devaluatorio. Eso no está en discusión”, reconoció el senador. Sin embargo, planteó que la discusión pasa por establecer “cuánto de eso es una mejora real” y si puede sostenerse en el tiempo.