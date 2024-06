Charlas de quincho: los que pegan como banco y se defienden como unicornios

El desenlace encontró a Javier Milei haciendo tiempo en la pista de aterrizaje antes de partir a Europa, para que fuera Victoria Villarruel quien desempatara, tal como ocurrió. No es que el Presidente quisiera convertir en héroe a su vice. Todo lo contrario. Pero fue preferible deberle ahora un favor a que hubiera desempatado Bartolomé Abdala como presidente provisional (en el potencial reemplazo de Villarruel). En este último caso, se abría una ventaja judicial por el contraste entre el reglamento del Senado y la Constitución Nacional. Así, Villarruel tomó protagonismo, y se abrazó en un dibujo con el Presidente, al que no nombró en su larga justificación del voto "no negativo".