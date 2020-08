Congreso analizará "conductas evasivas" y pedidos de juicio político al procurador Casal

Curiosamente, a pesar de la manifiesta negativa para brindar información a la Comisión, el procurador interino Casal, en forma paralela, realizaba llamados intimidantes a la fiscal Boquín informándole que no tenía otro camino más que continuar e impulsar un sumario contra la fiscal que la semana anterior había tomado resoluciones importantes en contra de los intereses de las empresas del expresidente a raíz de la deuda que mantiene, por Correo Argentino, con el Estado Nacional.

A propósito de eso, el senador nacional y presidente de la Comisión Bicameral, Martín Doñate, expresó: "No vamos a permitir que Casal atropelle a la Republica burlándose de Congreso de la Nación. Argumenta que la pandemia vigente le impide brindar la información que le solicitáramos cuando, hasta el momento, lleva realizadas 367 resoluciones, dispuso subrogancias, interinatos, designaciones de magistrados coadyudantes, habilitó auxiliares fiscales, oficializó ascensos. La tarea de la procuración es esencial y hay muchísimos fiscales trabajando de manera presencial y/o remota. No existe ninguna excusa para no presentar la información que le pedimos desde la Comisión Bicameral".

La comisión impulsó, en su última reunión, una serie de pedidos de informes a Casal vinculadas con las actuaciones del procurador interino. El pedido se funda en una innumerable cantidad de solicitudes de juicio político al procurador interino por parte de agrupaciones y profesionales. Todas ellas fueron enviadas en los últimos meses a la Comisión que vela por el control y buen funcionamiento del organismo y argumentan, en su gran mayoría, que Casal habría incumplido con sus deberes de funcionario público y/o cometido abuso de poder.

En este sentido, Doñate expresó: "Eduardo Casal ocupa el interinato más largo de la historia de la procuración. Llegó a su cargo de manera irregular tras una enorme presión del Gobierno de Mauricio Macri y de los medios de comunicación para desplazar a su predecesora. Ha sido fundamental en el modelo de persecución judicial y en el armado de causas; en la presentación de testigos "truchos" y en la protección de fiscales que desempeñaron sus funciones con actuaciones delictivas. Con esa misma habitual impunidad, hoy desconoce y se burla del Congreso de la Nación y de los representantes del pueblo y las provincias negándose a brindar la información que le solicitáramos desde la Comisión Bicameral que presido. No lo vamos a permitir".