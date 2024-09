Cristian Ritondo apuntó contra Rodrigo de Loredo y chicaneó a la UCR: "No tienen conducta partidaria"

El jefe del bloque de diputados del PRO , Cristian Ritondo , chicaneó a su par de la Unión Cívica Radical (UCR) , Rodrigo de Loredo , al señalar que su partido "no tiene conducta partidaria ", haciendo alusión a la interna que atraviesan en dicho frente, mientras se debatía el veto presidencial en la Cámara baja.

El ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomó la palabra en el recinto y manifestó: "Lo que le quiero decir a quien habló antes que me tocara la palabra (De Loredo) es que habría votado distinto si es lo que quería. No se habría puesto de socio con el kirchnerismo y habría votado con nosotros el dictamen nuestro. Porque es fácil echarle la culpa a todo el mundo, desde las redes al periodismo. Hay que hacerse cargo de lo que votaron, lo que arreglaron y con quien arreglaron".