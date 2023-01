Cristian Ritondo: "La prioridad del Gobierno es llevarse la Constitución puesta"

El diputado nacional, que representa a Provincia de Buenos Aires, aseguró que "el Gobierno necesita algunas leyes económicas ahora, y en algunas habíamos avanzado", pero indicó que esa posición por parte de Juntos por el Cambio se terminó porque "no hay respeto por la oposición y por eso no nos podemos sentar con ellos. ¿En qué términos? ¿Con quiénes? Mientras ellos tengan estas formas, es imposible sentirse con ellos". "La prioridad del Gobierno es llevarse la Constitución puesta. Cuando van por todo, es muy difícil sentarse. No podés apartar eso", consideró.