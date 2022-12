Cristina Kirchner criticó que Milman mantenga su banca en el Congreso.

cristina kirchner avellaneda - 1 Prensa Cristina Kirchner

En ese sentido, la vicepresidenta analizó que "hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista". "Me acuerdo que durante la pandemia echaron a un diputado porque le besaba una teta a la novia. Lo echaron. Era un acto impropio, no estoy justificando nada, es simplemente para graficar. Lo echaron. Han desaforado a algún diputado también, como fue el arquitecto De Vido, que fue desaforado y dos años presos por una causa que después se descubrió que el perito era trucho", remarcó en comparación.

Cristina consideró que "es necesario replantearse estas cosas y saber que es necesario que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros porque se ha sufrido mucho en Argentina y hay muchas carencias todavía". Al mismo tiempo, comparó al Poder Judicial con un "árbitro que te bombea", y remarcó la necesidad de que "vuelva a haber un árbitro en serio que aplique el derecho y tenga garantía para todos de que todos son iguales ante la ley".

Cristina Kirchner en Avellaneda.jpeg

"A todos nos gustan las redes pero es necesario salir a explicar, bajar, tomar contacto con la realidad", le indicó la vicepresidenta a sus militantes presentes en Avellaneda. Finalmente, llamó a celebrar los 40 años de democracia, en 2023, para visibilizar "esta democracia con un Estado paralelo, capturada por las mafias". "Creo que el año que viene va a ser una fecha importante para que nos movilicemos bajo una consigna: Argentina y democracia sin mafias. Los argentinos nos lo merecemos", finalizó Cristina Kirchner.