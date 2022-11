Cristina Kirchner recordó la postulación de Alberto Fernández en 2019: "No me arrepiento"

cristina kirchner.jpg Cristina Kirchner saluda a la militancia en Pilar, el 4 de noviembre del 2022

"Esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad de que esas políticas no sean ratificadas. Y no estaba muy acompañada. Muchos decían que el ciclo de Cristina estaba terminado. Los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas. Y tuve que tomar una decisión que garantizara... Y no me arrepiento. El objetivo era votar en contra de determinadas políticas, no votamos en contra ni a favor de nombres", añadió.

En otro tramo del discurso, valorizó que durante las administraciones kirchneristas los trabajadores podían ahorrar, y pidió recuperar los sueños y anhelos de la ciudadanía. Incluso planteó apostar por la industria, y no solo por un 'commoditie', ya que el precio puede caer y eso podría complicar la situación general del país.

Cristina UOM.jpeg

Al final del acto se refirió a su futuro y a lo que van a ser las elecciones 2023. Sin dar definiciones todavía, la vicepresidenta dejó como mensaje: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para organizar un proyecto de país que recupere la ilusión, la fuerza y la alegría del pueblo".