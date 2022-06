Daniel Menéndez cruzó a Cristina por sus declaraciones sobre organizaciones sociales: "Se pasó de rosca".

“Hay una mirada que va desde que los movimientos son partes de la solución y otro el tono estigmatizante del esfuerzo militante de miles de pibes y pibas”, argumentó.

En la misma línea, el coordinador de Barrios de Pie dijo que "desde el 2012 no se genera empleo formal en Argentina”. “Hay un margen de desconocimiento de lo que se vive en los barrios”, sostuvo, y añadió: “Uno espera que Cristina no tenga una mirada corta”.

La Vicepresidenta encabezó el lunes un plenario de la CTA en Avellaneda, en donde le dedicó unas palabras a los movimientos piqueteros y especialmente al Movimiento Evita.

Sin nombrar a la organización, sostuvo que el peronismo "es laburo" y no planes. "Si Evita los viera", deslizó.

Cristina CTA.jpeg Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el Movimiento Evita.

"Si va un periodista entrevistando a la gente por la calle y preguntando quién trajo a los piqueteros, van a decir que los peronistas. Que son hijos de las políticas populistas. No, es una equivocación. Los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los 90", argumentó.

La propuesta de la Vicepresidenta fue que "el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoria y la aplicación de planes sociales" ya que, dijo, hoy están "tercerizados".

"Sé que hay cooperativas que laburan, que producen, porque las vi trabajar, pero así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? el Estado debe recuperar ese rol y transparentarlo frente a la opinión pública", exhortó.

"No me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me de el alta y la baja. Que el Estado recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita viviera... ¡mamita!", remató.