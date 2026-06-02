El peronismo en provincias: cuatro escenarios que dibujan la pulseada rumbo al 2027

Neuquén, San Juan, Salta y Chubut concentran movimientos internos clave que definen alianzas, disputas y estrategias del PJ federal. Cumbre del peronismo chubutense con el gobernador Axel Kicillof, mientras el kirchnerismo neuquino se quedó con la presidencia del congreso del PJ y asumirá una posición crítica en contra del gobernador Rolando Figueroa.

Luis "Pichi" Sagaseta (con micrófono) fue electo presidente del Congreso del PJ de Neuquén y se espera que el partido asuma una postura crítica.

Los peronismos de Neuquén, San Juan, Salta y Chubut buscan rearmarse , rumbo a las elecciones nacionales de 2027, aunque cada uno atraviesa distintos escenarios. Mientras el peronismo chubutense tuvo cumbre con el gobernador Axel Kicillof , en Buenos Aires, el kirchnerismo neuquino se quedó con la presidencia del congreso del PJ y se espera que asuma una posición crítica en contra del gobernador Rolando Figueroa . En San Juan, el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac alineó al partido detrás de su precandidatura a presidente, mientras en Salta se presentó un recurso en contra del cronograma electoral por la interna partidaria, que decidió su interventor.

El peronismo neuquino atraviesa una fractura que quedó al descubierto este último domingo 31 de mayo en el Congreso Provincial del Partido Justicialista, celebrado en la localidad de Vista Alegre. Con una votación nominal que arrojó 32 votos a favor del sector kirchnerista contra 27 del alineado al oficialismo provincial, el espacio identificado con el gobierno de Rolando Figueroa quedó sin representación en la conducción del máximo órgano partidario.

El kirchnerismo impuso una mesa de conducción encabezada por Luis "Pichi" Sagaseta como presidente del Congreso , acompañado por Marcela Valenzuela (vicepresidenta primera), Roberto Sáez (vicepresidente segundo), Fernando Pieroni (secretario de actas) y Susana Valdez (secretaria general). El comunicado de las nuevas autoridades destaca que el resultado "marca un antes y un después en la vida interna del peronismo neuquino" y define al PJ como "herramienta de oposición a las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei y acompañadas en Neuquén por el gobernador Rolando Figueroa".

La división del peronismo neuquino no es nueva pero se acentuó desde que Rolando Figueroa rompió en 2022 con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) -partido que gobernó la provincia durante 62 años- y formó la coalición Comunidad, con la que ganó las elecciones de 2023 con el 35,5% de los votos. Figueroa, que había sido diputado nacional por el MPN entre 2021 y 2023, vicegobernador (2015-2019) e intendente de Chos Malal (2011-2015), construyó su victoria con apoyo de sectores de Juntos por el Cambio (PRO y UCR) y una porción del peronismo provincial.

Esa alianza con el macrismo y la UCR generó desde el inicio tensiones con el kirchnerismo neuquino que ve en Figueroa un gobernador que vota en el Congreso a favor de las iniciativas de la Casa Rosada y acompaña gran parte de la agenda del presidente Javier Milei. El peronismo oficialista, encabezado por José Asaad como presidente del PJ provincial, intentó sostener una línea de diálogo con el gobierno de Figueroa, lo que terminó de romper el vínculo con el ala kirchnerista.

El triunfo del kirchnerismo en el Congreso Provincial tendrá incidencia directa en algunas decisiones partidarias, ya que ese espacio de conducción es el encargado de definir estrategias y lineamientos del justicialismo neuquino, incluyendo la eventual conformación de frentes electorales y la selección de candidaturas. Al quedar el sector de Figueroa fuera de la conducción, el PJ neuquino se consolida como oposición dura al gobierno provincial, una postura que -según los propios congresales- buscará "recuperar la centralidad del Partido Justicialista como herramienta de oposición".

En su asunción, Sagaseta adelantó que el Congreso elaborará un documento político de rechazo a la proscripción de la expresidenta Cristina Kirchner, reclamando su liberación y reivindicando su liderazgo como "principal referencia de amplios sectores populares". También se pronunciará "en contra de las políticas económicas y sociales implementadas por los gobiernos de Javier Milei y Rolando Figueroa". La victoria del kirchnerismo -con presencia de veedores de la Justicia Electoral Provincial- consolidó un bastión opositor interno que se alinearía con la línea nacional del peronismo más duro.

Uñac abroquela a la tropa

Mientras en Neuquén el peronismo se divide, en San Juan el senador nacional Sergio Uñac logró una demostración de fuerza territorial que funcionó como ordenamiento interno previo a una recorrida nacional. En una cumbre realizada en Pocito -el departamento que lo vio crecer en política- reunió a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, autoridades partidarias, concejales, dirigentes sindicales y referentes territoriales del PJ.

Uñac no es un improvisado en la política sanjuanina. Nació en Pocito en 1970, hijo del exintendente Joaquín "Coco" Uñac, y comenzó su carrera como asesor letrado de la municipalidad en 1995. Fue intendente de Pocito por dos períodos (2003-2011), vicegobernador de San Juan (2011-2015) acompañando a José Luis Gioja, y gobernador por dos mandatos consecutivos (2015-2023), primero por el Frente para la Victoria y luego por el Frente Todos San Juan, con el que en 2019 alcanzó el 55,8% de los votos.

Su gestión estuvo marcada por una fuerte inversión en obra pública, política habitacional reconocida a nivel nacional y el programa "Mis Primeros Mil Días", que fue ejemplo en materia sanitaria. En 2016 asumió la conducción del PJ de San Juan y en 2019 fue reelecto al frente del partido con casi el 70% de los votos, imponiéndose incluso sobre Gioja en una interna que complicó las chances del exgobernador a nivel nacional. En 2023, tras completar sus dos mandatos, Uñac dejó la gobernación y asumió como senador nacional. A diferencia de otros gobernadores salientes que pierden influencia, Uñac mantiene el control del aparato partidario.

Uñac Sergio Uña abroqueló el peronismo de San Juan en su precandidatura a presidente de la Nación.

El lema del encuentro fue "No hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan". Uñac anunció que recorrerá el país "con los pies en San Juan" y planteó una agenda centrada en el federalismo, el trabajo, la producción, la educación y el desarrollo de las provincias. En clara referencia a la gestión de Milei, sostuvo que "el supuesto equilibrio fiscal del Gobierno se hizo a costa del desequilibrio en el bolsillo de las familias".

La convocatoria reunió a toda la dirigencia peronista sanjuanina en una demostración de músculo territorial que deja poco espacio para la disidencia interna. Uñac apeló a la tradición sanjuanina de "pensar el país desde el interior", citando a Domingo Faustino Sarmiento: "Sarmiento nos enseñó que desde San Juan se podía pensar la Nación. Salvando la enorme distancia, nosotros creemos exactamente lo mismo".

Tras la reunión fue consultado por los medios sobre la interna con el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, otro potencial candidato a la presidencia por el peronismo, pero Uñac evitó la confrontación directa: "Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos", dijo. Y remarcó la necesidad de "impulsar una elección que permita fortalecer al peronismo" y que las agendas del interior sean "centrales en la propuesta electoral". Su propuesta busca "construir complementariedad" entre las distintas candidaturas, en una estrategia que apunta a no quedar encasillado como "el candidato del interior", sino como una alternativa con raíces federales, dijo.

Salta: una interna en tribunales

En Salta, la disputa interna del peronismo tomó una vía judicial que paralizaría el cronograma electoral de las internas partidarias. La situación es compleja porque involucra no solo una impugnación de afiliados, sino una intervención judicial del PJ salteño ordenada por la jueza federal María Servini de Cubría en mayo.

El interventor judicial designado, José Luis Gambetta, convocó a elecciones internas para el 2 de agosto de 2026, con un cronograma que incluyó la apertura del padrón, la presentación de listas y la fiscalización por parte de la Justicia Electoral. Sin embargo, ese cronograma fue impugnado ante la Justicia Federal por afiliados que cuestionan los plazos, la modalidad de votación y la legitimidad del proceso convocado por una autoridad judicial y no por el propio partido.

El planteo, al que tuvo acceso Ámbito, fue realizado por los afiliados Victoria Sajama y Facundo Camacho Ruiz ante el Juzgado Federal con competencia electoral. Se trata de un escrito de 14 páginas en el que solicitaron una cautelar para suspender los plazos en curso y la elaboración de un cronograma que garantice "condiciones razonables de participación, transparencia, publicidad, competencia y democratización interna". Para quienes impugnaron, "los plazos breves impiden una competencia real y favorece a los sectores vinculados al gobernador que cuentan con estructuras partidarias en toda la provincia y recursos para movilizarlas".

“El calendario aprobado por el interventor José Napoleón Gambetta concentra en poco más de un mes todas las etapas centrales del proceso. Las afiliaciones deberían presentarse hasta el 3 de junio, mañana. El padrón provisorio se exhibirá entre el 4 y el 8 de junio. Las observaciones vencen el 10. El padrón definitivo se publicará los días 15 y 16. Las listas intervinientes deben presentarse entre el 18 y el 19 de junio. Las candidaturas, entre el 24 y el 27. Las listas definitivas quedarían oficializadas el 7 de julio, para llegar a la elección del 2 de agosto”, señaló el documento. Para Sajama y Camacho Ruiz, "es materialmente" imposible cumplir con este "cronograma electoral express" y atenta contra la participación de los afiliados. Se espera que en los próximos días haya una resolución judicial, de la que dependerá el ordenamiento o una posible profundización de la fractura en el peronismo salteño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablokosiner/status/2060534318699512073?s=20&partner=&hide_thread=false En Gral.Güemes frente a la intervención judicial del Partido Justicialista de Salta, respondemos con la construcción política de una alternativa frente a las políticas recesivas del gobierno de Milei y los sectores funcionales. #FuerzaPatria #Peronismo #Salta #BastaMilei. pic.twitter.com/Us3t6H3qge — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) May 30, 2026

Chubut: el PJ provincial se alinea con Kicillof

En paralelo a las fracturas de Neuquén y Salta, referentes del PJ provincial de Chubut mantuvieron un encuentro en Buenos Aires con Axel Kicillof. Entre los presentes estuvieron el diputado nacional Juan Pablo Luque; los diputados provinciales Gustavo Fita y Norma Arbilla; los intendentes Dante Bowen (Dolavon), Sebastián Balochi (Sarmiento) y Marcelo Limarieri (Gualjaina); el senador nacional Carlos Linares; la presidenta del PJ Trelew Sara Cuevas; y la referente de Rawson Estrella Gerez, entre otros dirigentes de distintas localidades y sectores del justicialismo.

La reunión se desarrolló en un clima de "unidad política y diálogo", con un intercambio de opiniones sobre la actualidad provincial y nacional y un análisis de los desafíos del PJ de cara al futuro. La presencia de intendentes, legisladores y autoridades partidarias de distintas localidades refleja una convocatoria transversal dentro del justicialismo chubutense, que apuesta por el vínculo con el gobernador bonaerense como referente nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dantebowen/status/2061841120804405433?s=20&partner=&hide_thread=false Reunión con Axel en CABA



Dimos una discusión política de fondo sobre el presente y el futuro del peronismo en Chubut.



Planteamos que no alcanza con repetir las mismas lógicas de los últimos veinte años si queremos volver a construir mayoría social y política en la provincia. — Dante Bowen (@dantebowen) June 2, 2026

Chubut es una provincia con una historia peronista compleja. El PJ chubutense atravesó etapas de hegemonía y de fragmentación, con gobernadores peronistas que lograron construir mayorías propias pero también con períodos de debilitamiento frente a fuerzas provinciales y alianzas con el radicalismo. En los últimos años, el peronismo chubutense buscó recomponerse tras la pérdida de la gobernación y el encuentro con Kicillof se inscribe en esa estrategia de reconstrucción.

La presencia del senador Carlos Linares -histórico dirigente del PJ chubutense- y del diputado nacional Juan Pablo Luque -una figura con proyección en la política provincial- indica que el acercamiento a Kicillof no es una operación de dirigentes menores, sino una decisión de la conducción del partido. La reunión incluyó también a intendentes de ciudades chicas como Dolavon, Sarmiento y Gualjaina, lo que muestra un esfuerzo por articular una representación federal dentro de la provincia y no solo desde la capital o las ciudades más grandes.

La cumbre, en Buenos Aires, posicionó al PJ chubutense en la órbita del gobernador bonaerense como principal referente nacional del peronismo. A diferencia de Uñac, que busca construir una propuesta propia desde el interior, o del kirchnerismo neuquino, que se alinea con Cristina Kirchner, el peronismo chubutense opta por una vía de unidad que pasa por respaldar a Kicillof como candidato presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luquejuanpablo/status/2061596518000349275?s=20&partner=&hide_thread=false Tenemos la responsabilidad de seguir construyendo una alternativa federal para la Argentina. Por eso, estuvimos reunidos junto a @Kicillofok y dirigentes y referentes del @PJCHoficialOk.



Trabajando por la unidad del peronismo, con un proyecto claro, propuestas concretas y la… pic.twitter.com/lOhndK0wb1 — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) June 1, 2026

Esta estrategia tiene ventajas y riesgos. Por un lado, alinearse con Kicillof le da al PJ chubutense un referente nacional claro y una estructura de poder (la provincia de Buenos Aires) que puede aportar recursos y visibilidad. Por otro, lo expone a las tensiones de la interna nacional del peronismo, donde Kicillof compite con Uñac y con otros posibles candidatos, y donde el kirchnerismo duro puede ver con desconfianza cualquier alianza que no pase por la figura de Cristina.