EEUU afirmó que ICE priorizará la seguridad en vez de las deportaciones durante el Mundial

El "Zar de la Frontera" sostuvo que la prioridad "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal", sino mantener el evento a salvo de amenazas mayores.

El funcionario, y "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan , informó este sábado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE , en inglés) centrará sus esfuerzos en garantizar la "seguridad nacional" y la protección de cara al próximo Mundial de Fútbol , en lugar de la aplicación de las leyes migratorias vigentes en EEUU .

"Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo", señaló Homan a ACB y explicó que la prioridad de la misión "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal", sino mantener el evento a salvo de amenazas mayores.

No obstante, el funcionario advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo . "Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", anotó.

No obstante, el funcionario advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo.

Al ser cuestionado sobre si el público general y los visitantes extranjeros procedentes de otros países deberían preocuparse por posibles arrestos migratorios por parte de ICE durante el torneo, Homan insistió en que el enfoque de la agencia está exclusivamente blindado en la prevención de riesgos y la logística de protección.

"Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar", concluyó el "zar de la frontera". El Mundial de Fútbol de este año se celebrará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Eligieron la mejor foto del año 2026: ganó la imagen de una familia separada por ICE

La prestigiosa organización internacional World Press Photo (WPP) premió este jueves como la mejor imagen del año a una capturada en el momento en que una familia de migrantes ecuatorianos era separada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés). La autora fue la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de la agencia de noticias ZUMA y del instituto iWitness para Miami Herald.

“Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad”, declaró la fotoperiodista galardonada de “Separados por hielo” (un juego de palabras con ICE, que en inglés es hielo) en un comunicado.