PAMI agiliza la afiliación de jubilados: cómo se hace ahora el trámite

El organismo incorporó un sistema que cruza información en tiempo real con ANSES y permite completar la gestión de forma digital.

PAMI avanzó con una nueva etapa de digitalización de sus servicios y simplificó uno de los trámites más importantes del sistema. Desde ahora, la afiliación titular definitiva puede realizarse de forma completamente digital, mediante un sistema que valida automáticamente los datos del solicitante con organismos oficiales, como ANSES .

La medida busca reducir tiempos administrativos, eliminar gestiones presenciales innecesarias y acelerar el acceso a la cobertura médica para los nuevos beneficiarios.

La afiliación titular definitiva está destinada a jubilados y pensionados nacionales cuyos aportes a la seguridad social se derivan a PAMI. Una vez completado el procedimiento, la persona queda incorporada al sistema y puede comenzar a utilizar las prestaciones médicas, asistenciales y sociales de la obra social.

Cómo funciona la nueva afiliación titular definitiva y quienes pueden acceder

Uno de los puntos más importantes de la actualización es la incorporación de controles automáticos de identidad y situación previsional. Según informó PAMI, el sistema verifica en línea los datos ingresados por el solicitante mediante cruces con las bases de ANSES y RENAPER. Esto permite confirmar de forma inmediata la identidad de la persona, la existencia del beneficio previsional y la correspondencia de los aportes destinados a la obra social.

En los casos donde la información coincide correctamente con los registros oficiales, la aprobación puede completarse en pocos minutos. Si el sistema detecta alguna inconsistencia, la gestión pasa a revisión para que personal de PAMI evalúe la situación y se contacte con el solicitante.

La modalidad está destinada principalmente a personas que cobran una jubilación o pensión nacional y cuyos descuentos de cobertura médica corresponden a PAMI.

También existen otras categorías de afiliación para situaciones específicas, como personas mayores de 70 años sin cobertura médica, beneficiarios de determinadas pensiones, afiliaciones provisorias durante el trámite jubilatorio y familiares a cargo del titular.

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Qué documentación se necesita para iniciar el trámite

El organismo mantiene una serie de requisitos para completar la afiliación digital. Entre los principales documentos exigidos figura el DNI en formato tarjeta, condición necesaria para utilizar la plataforma de autogestión. Quienes todavía poseen documentos más antiguos, como Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento, deben realizar la gestión presencialmente en una agencia de PAMI.

Además, es necesario contar con número de CUIL o CUIT, datos de contacto actualizados y conexión a internet. Durante el proceso, el sistema solicita información personal y realiza verificaciones automáticas para comprobar la autenticidad de los datos ingresados. Una vez finalizado el trámite, la persona recibe un correo electrónico con la información necesaria para comenzar a utilizar los servicios de la obra social.

El trámite se realiza a través de la plataforma de afiliación online habilitada por PAMI. El solicitante debe ingresar sus datos y validar su identidad mediante la información contenida en el DNI y el CUIL.

Posteriormente, el sistema cruza automáticamente los datos con ANSES y RENAPER para verificar que la información sea correcta. Si todo coincide, la afiliación continúa de manera automática. Una vez aprobada la gestión, el nuevo afiliado recibe acceso a su credencial digital y a los servicios médicos disponibles dentro de la red de PAMI.

La gestión está disponible para realizarse desde cualquier punto del país, siempre que el solicitante cuente con acceso a internet y la documentación requerida.

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Los beneficios de la nueva modalidad

La principal ventaja es la reducción de tiempos y trámites. Anteriormente, muchos jubilados debían solicitar turnos, trasladarse hasta una oficina y esperar la validación manual de la documentación presentada. Con el nuevo esquema, gran parte de esas etapas desaparecen.

PAMI estima que el procedimiento completo puede realizarse en aproximadamente diez minutos cuando no existen observaciones en los datos ingresados. Además, la digitalización permite que personas con movilidad reducida o residentes en localidades alejadas accedan al servicio sin necesidad de desplazarse.

El sistema también acelera la entrega de herramientas fundamentales como la credencial digital y el acceso a la cartilla médica, documentos indispensables para comenzar a utilizar la cobertura sanitaria.