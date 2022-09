Parrilli dijo que Cristina está "impactada y conmocionada"

En esa línea, el senador indicó que la vicepresidenta "está bien por suerte, porque tiene su espíritu y su temple intacto".

"La verdad que ha sido una cosa muy seria, muy grave, muy conmocionante y que nos tiene que llamar a la reflexión y al cambio de actitud a todos, sobre todo a aquellos que fomentan y propician el discurso del odio", subrayó Parrilli.

Además, recordó que el diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, había dicho este jueves que desde un sector de política estaban "buscando algún muerto", pero nunca imaginaron que "podría ser de este nivel, un intento de magnicidio".

Atentado contra la Vicepresidenta: comenzaron a declarar los testigos en el juzgado de Capuchetti

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano comenzaron esta mañana a tomar declaraciones a los testigos del ataque ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los testigos del hecho -llamado Javier- declaró que el hombre detenido -Fernando André Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años- llegó a "gatillar dos veces" a escasos centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.

En declaraciones a la prensa en Tribunales luego de declarar, el testigo contó que "estaba formando parte del cordón" de militantes.

"Cristina viene hacia a mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro, veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era. Retrocede y ahí yo me doy vuelta y lo agarro", relató.

Al ser consulado sobre si el detenido le dijo alguna frase a la Vicepresidenta, contestó: "No escuché nada. Pero sí se escuchó que gatilló. Para mí, gatilló dos veces".

Y luego relató: "No sé si Cristina se dio cuenta porque justo me doy vuelta porque veo el arma, giro hacia la derecha y lo agarro junto a otra gente. Varias personas se sumaron para agarrarlo porque en la vereda había varios. Lo agarramos y le decimos: ?vos tenes un arma? y él decía ?no, no?; entonces lo tanteamos un poco y se le cayó el arma".

"Apenas vemos que cae el arma, parte de los organizadores ?del operativo militante de protección de la Vicepresidenta- se lo llevan mientras un hombre pisa el arma y la retiene allí", explicó.

En tanto, en la sede de los tribunales esperaban para declarar otros testigos que presenciaron anoche el operativo de detención. También se encuentran en el lugar custodios de la Vicepresidenta, que podrían prestar declaración en la misma calidad testigos.