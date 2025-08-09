Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por su cadena nacional: "A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada"

La exmandataria se pronunció tras el discurso de Milei en cadena nacional. "Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decir que los salarios le ganaron a la inflación", apuntó.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei . En esa línea, expresó: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada".

También le pidió "como favor" que deje de " mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria … Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".

" ¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? (...) ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía", apuntó.

"Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos", opinó Cristina sobre los últimos anuncios de Milei.

Cristina Kirchner va a la Corte para impugnar el uso de la tobillera electrónica y las restricciones al régimen de visitas

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre las limitaciones impuestas al régimen de visitas y la obligación de utilizar un dispositivo electrónico de control. Consideran a ambas medidas ilegales, arbitrarias y contrarias a los derechos constitucionales y tratados internacionales.

La presentación fue realizada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si admite el planteo para que llegue al máximo tribunal.

La defensa de Cristina sostuvo que la imposición de la tobillera electrónica, teniendo en cuenta que la expresidenta tiene custodia las 24 horas, es una medida totalmente innecesaria y “estigmatizante”. Por eso, le reclamó a la Corte que “no puede ser convalidada”.

El escrito, cuestionó la colocación del dispositivo y afirmó que “debe ser revocada, dado que no existe riesgo alguno que justifique el uso”. Los defensores también subrayaron que el supuesto riesgo de fuga que alegaron en su momento los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola “ni siquiera fue invocado por el TOF Nº 2 ni por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, ni tampoco surge de los informes producidos por las áreas técnicas intervinientes”.