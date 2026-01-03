Cristina Kirchner fue dada de alta tras dos semanas de internación + Seguir en









La expresidenta recibió el alta médico este sábado. Desde la institución confirmaron que la líder peronista continuará su tratamiento en el domicilio de San José 1111.

Tras dos semanas de internación, Cristina Kirchner fue dada de alta este sábado 3 de enero. En un comunicado oficial del Sanatorio Otamendi, institución donde fue atendida, detallaron que la expresidenta "finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

En detalle, la líder peronista fue internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de dolencia abdominal que finalmente derivó en una "una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada".

Finalizado su tratamiento, desde el Sanatorio Otamendi agregaron que a la expresidenta se le "retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral". Tras esto, también confirmaron que volverá al departamento ubicado en San José 1111 - lugar donde cumple su condena por la causa Vialidad - y será "seguida en domicilio por su equipo médico personal".

Aunque la intervención fue exitosa, permaneció hospitalizada al presentar "íleo posoperatorio", por lo que permaneció con una estricta "dieta líquida" hasta su plena recuperación. Finalmente, este 3 de enero se le retiró el drenaje peritoneal, pasó a una etapa de tratamiento de antibiótico por vía oral y los profesionales de la salud confirmaron que la expresidenta estaba apta para recibir el alta médica.

Por otra parte, en el marco de su arresto domiciliario los abogados de Cristina Kirchner intentarán que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones que restringieron el número de visitas que podía recibir. También solicitarán el retiro de la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio en donde vive.

