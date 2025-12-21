SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de diciembre 2025 - 09:23

Operaron a Cristina Fernández de Kirchner de apendicitis: qué dice el parte médico

El Sanatorio Otamendi informó que la expresidenta fue operada por un síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada.

Sanatorio Otamendi.jpg
Gentileza: País a diario

Operaron a Cristina Kirchner de apendicitis: qué dice el parte médico del Sanatorio Otamendi

Según el comunicado difundido por la institución, la exmandataria ingresó con un “síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada”, diagnóstico que motivó la decisión de intervenirla quirúrgicamente de manera inmediata. El procedimiento se realizó mediante cirugía laparoscópica, una técnica mínimamente invasiva.

Informate más

“El acto quirúrgico se llevó a cabo sin complicaciones”, señala el parte médico, que agrega que la paciente “se encuentra hemodinámicamente estable y cursa el postoperatorio inmediato con buena evolución”.

El documento, firmado por la dirección médica del sanatorio, indica además que la expresidenta permanece internada bajo control y seguimiento clínico, conforme a los protocolos habituales para este tipo de intervenciones. “La paciente continuará en observación médica para monitorear su evolución”, precisaron los profesionales.

Por el momento, el parte no informa la fecha de alta ni la necesidad de estudios complementarios adicionales, y destaca que la evolución registrada hasta ahora es la esperada para un cuadro de estas características.

El parte médico completo del Sanatorio Otamendi sobre la salud de Cristina Kirchner

parte medico cristina kirchner sanatorio otamendi

