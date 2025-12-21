Operaron a Cristina Fernández de Kirchner de apendicitis: qué dice el parte médico + Seguir en









El Sanatorio Otamendi informó que la expresidenta fue operada por un síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada.

Gentileza: País a diario

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Operaron a Cristina Kirchner de apendicitis: qué dice el parte médico del Sanatorio Otamendi Según el comunicado difundido por la institución, la exmandataria ingresó con un “síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada”, diagnóstico que motivó la decisión de intervenirla quirúrgicamente de manera inmediata. El procedimiento se realizó mediante cirugía laparoscópica, una técnica mínimamente invasiva.

“El acto quirúrgico se llevó a cabo sin complicaciones”, señala el parte médico, que agrega que la paciente “se encuentra hemodinámicamente estable y cursa el postoperatorio inmediato con buena evolución”.

El documento, firmado por la dirección médica del sanatorio, indica además que la expresidenta permanece internada bajo control y seguimiento clínico, conforme a los protocolos habituales para este tipo de intervenciones. “La paciente continuará en observación médica para monitorear su evolución”, precisaron los profesionales.

Por el momento, el parte no informa la fecha de alta ni la necesidad de estudios complementarios adicionales, y destaca que la evolución registrada hasta ahora es la esperada para un cuadro de estas características.

El parte médico completo del Sanatorio Otamendi sobre la salud de Cristina Kirchner parte medico cristina kirchner sanatorio otamendi