Denunciaron penalmente a Dady Brieva por incitación a la violencia colectiva

Tal como se describe en los hechos de la denuncia, el pasado lunes 12 de octubre, minutos antes de las 17 horas, Brieva realizó declaraciones públicas en su programa Volver Mejores que se emite por El Destape Radio donde sostuvo que tenía ganas de “agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio”, entre otras declaraciones que despertaron el repudio masivo.

“En definitiva, queda claro que los dichos en cuestión no constituyen una humorada proveniente de un mal actor cómico en un torpe intento de hacer reír. Por el contrario, el denunciado se refirió a los manifestantes de la oposición, consideró que la manifestación misma era una provocación (mojada de oreja) y que esa actitud ameritaba el uso de violencia”, advirtió el texto redactado por José Lucas Magioncalda, el letrado patrocinante.

https://twitter.com/LoperfidoDario/status/1316096538456850435 Aquí abajo tienen la denuncia penal que presentamos contra Dady Brieva por sus dichos incitando a la violencia. Saludos! https://t.co/S4BYNySZMI — Dario Loperfido (@LoperfidoDario) October 13, 2020

“Más aún, especificó las características de la violencia que proponía. Aludió a la necesidad de apuntar y tirar a la cabeza y a la modalidad empleada por el terrorismo islámico, consistente en atropellar con un camión a la multitud, que tuvo lugar en ciudades como Niza, Berlín, Nueva York y Barcelona, provocando decenas de muertos y heridos. Como veremos seguidamente, no estamos frente a un acto de libertad de expresión, sino frente a la comisión de un delito”, continuó.

Asimismo, según la denuncia, los dichos del denunciado, puestos en contexto, no sólo constituyen una clara convocatoria a matar manifestantes contrarios a las ideas del denunciado, sino que expresan los medios para hacerlo, y los supuestos fundamentos que, desde una postura irracional y autoritaria, asocian el derecho de expresarse en la vía pública de quienes son críticos del gobierno.

“En definitiva, los dichos en cuestión no sólo no constituyen un acto de libre expresión, sino que son un delito que se comete contra la tranquilidad pública y, en particular, contra la tranquilidad de quienes desean manifestar pacíficamente sus convicciones. En razón de lo expuesto, solicitamos se inicie la investigación por el delito denunciado”, concluyó el texto.