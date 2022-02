Declaran parcialmente inconstitucional la ley que obliga a jueces a renunciar a su cargo para tramitar la jubilación

"Lo expuesto es suficiente para hacer lugar a la acción y declarar la inconstitucionalidad del art. 9 inc. b de la ley 24.018, y del art. 2 inc. e del Anexo I de la Resolución 10/2020 SSS, normas ambas que devienen en consecuencia inaplicables al actor. Ello así, no resultando un obstáculo que el mismo permanezca en el cargo para la obtención del beneficio previsional", indica el fallo.