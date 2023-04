Denuncian a Alberto Fernández por el video en el que anuncia que declina su candidatura

“La conducta del Presidente de la Nación [...] y de los funcionarios que hubieren intervenido en la preparación y difusión de los spots ‘Mi decisión’ y el del 24-4-2023, debió haber custodiado los valores protegidos por la normativa sobre ética pública, a saber: el respeto, la sobriedad y la prudencia que se debe inspirar en la comunidad desde el sector público, pero claramente no lo hizo. [...] carecen de contenido educativo, informativo o de orientación social y, además, no es impersonal, sino que incluye la voz en off y la imagen del Presidente de la Nación entre otros jerarcas del actual gobierno. Y más aún, no quedan dudas del sentido de promoción personal que importan los spots, en tanto que el Presidente hace un vergonzoso autoelogio de su gobierno y de sus decisiones", reza el documento.