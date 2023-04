Elecciones 2023 EN VIVO: candidatos calientan motores tras la renuncia de Alberto Fernández

Live Blog Post

Jorge Macri desligó a Carrió: "Jamás planteó la impugnación de mi precandidatura"

El ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, salió a aclarar que Elisa Carrió no cuestionó ni articuló ningún tipo de maniobra política para frenar su precandidatura a jefe de Gobierno porteño. “Lilita jamás planteó una impugnación”, afirmó el exintendente de Vicente López en declaraciones a la prensa este miércoles.

Macri reveló una conversación con Carrió donde la referente de la Coalición Cívica se desligó de esas maniobras que intentan impugnar la precandidatura del ministro de Gobierno de la Ciudad. “Lilita jamás planteó una impugnación. Me pidió que lo haga público. Me llamó un martes y me pidió que aclarar que no está detrás de esta operación berreta”, advirtió.

Lee la nota completa