Desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, Cristina Kirchner envió un mensaje grabado a la peña de fin de año del Instituto Patria, en el que volvió a denunciar una persecución judicial contra el peronismo y lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, al que señaló como responsable de un clima social marcado por la incertidumbre.
Desde su casa, Cristina Kirchner envió un mensaje a la militancia: "Mi proscripción es el verdadero castigo"
La exmandataria habló desde su departamento, cuestionó la persecución judicial, defendió el legado kirchnerista y pidió “militar en serio” ante un contexto social que definió como “tiempos líquidos”.
-
Cristina apeló las restricciones impuestas al régimen de visitas y el avance sobre propiedades de su familia
-
La agenda de Milei en Noruega: Nobel, reuniones bilaterales y regreso exprés
“La privación de la libertad y, fundamentalmente, mi proscripción, ese es el verdadero castigo”, afirmó. Luego sostuvo: “La proscripción, más que un castigo a mi persona, es un castigo a millones de argentinos que se identifican con una idea de país. A ellos se los proscribe, no a mí”.
A lo largo del mensaje, la expresidenta repasó el sentido político que le asigna a su condena, reivindicó los años de gestión kirchnerista y sostuvo que no era momento de revisar el pasado, sino de pensar “lo que hay que hacer” en un escenario que describió como “tiempos líquidos” y también como “tiempos de burrez”.
El mensaje de Cristina Kirchner al Instituto Patria
Retomando palabras de Teresa Parodi, presente en la actividad, destacó que “los procesos históricos demandan maduración” y llamó a “militar mucho, pero mucho en serio”. En paralelo, comparó la actualidad con otros períodos críticos y alertó sobre un “individualismo exacerbado” y una extendida “negación de la realidad”.
Recordó que ese individualismo ya había aparecido en épocas más dramáticas, marcadas por el “no te metas”, el “algo habrán hecho” o el “los argentinos somos derechos humanos”. Según describió, entonces también había sectores negando lo que sucedía: no solo la desocupación, las fábricas cerradas, los negocios que no vuelven a abrir o la caída del consumo, sino problemáticas aún más graves.
Pese al panorama, la exmandataria se mostró confiada: “También salimos de esos momentos trágicos y dramáticos hacia etapas de reconstrucción democrática que parecían imposibles”.
En el cierre, llamó a sostener la convicción política más allá del calendario electoral. “La historia demanda tiempo, y muchas veces no coincide con el calendario. Por eso, a la fe y a la convicción hay que acompañarlas con la firmeza de nuestras acciones”, concluyó.
Dejá tu comentario