Marcha contra la reforma laboral: detuvieron en Palermo a uno de los acusados por los disturbios

Fue identificado mediante el sistema de reconocimiento facial Face Expert tras un procedimiento policial en el barrio porteño.

Permanece incomunicado y a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, mientras continúa la investigación por los hechos violentos registrados durante la protesta. LA Times

La Policía de la Ciudad detuvo este viernes a un hombre señalado como uno de los presuntos participantes de los destrozos y ataques registrados durante la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso. El arresto se concretó en el barrio de Palermo, tras un procedimiento que comenzó de manera fortuita y derivó en su identificación mediante tecnología biométrica.

El operativo se inició cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14B detectaron a un hombre durmiendo dentro de un cajero automático en Luis María Campos al 1300. Al ser identificado, informaron que el sospechoso reaccionó de manera agresiva, por lo que fue reducido y trasladado.

Como no llevaba documentación, intervino la fiscalía de turno, que autorizó la participación del Departamento de Reconocimiento Antropométrico de la Superintendencia de Policía Científica para avanzar con su identificación a través de sistemas biométricos.

Mediante el software Face Expert, se compararon las imágenes del detenido con la base de datos oficial, y el sistema arrojó coincidencia con un hombre identificado como N.G.B., argentino de 31 años, con antecedentes por delitos contra la propiedad.

detenido marcha El detenido fue identificado a partir del análisis de imágenes y tecnología biométrica. (Infobae) En paralelo, peritos analizaron imágenes televisivas y registros fotográficos de los incidentes ocurridos el miércoles durante el debate parlamentario. Asimismo, remarcaron las características físicas y la vestimenta del detenido coincidían con las de uno de los manifestantes captados en los desmanes en las inmediaciones del Congreso.

Investigación en curso y más identificados El procedimiento forma parte de una serie de tareas de rastreo y análisis impulsadas tras los disturbios registrados durante la protesta contra la reforma laboral. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que ya fueron identificadas 17 personas presuntamente vinculadas a los episodios de violencia. Entre los nombres que trascendieron figuran Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan, entre otros. También fueron señalados Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano. De acuerdo con fuentes oficiales, algunos de los identificados registran antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos. Sin embargo, hasta el momento no fueron individualizados los responsables de arrojar bombas molotov contra efectivos de la Policía Federal, por lo que esa línea de investigación continúa abierta. La fiscalía busca ahora determinar si el detenido tuvo participación directa en otros hechos violentos y si existe una coordinación previa entre los manifestantes involucrados en los incidentes.