Detuvieron a cuatro nuevas personas por el escrache frente a la casa de José Luis Espert

La detención de Alexia Abaigar

Alexia Abaigar fue detenida hace una semana, acusada de haber participado en la causa del escrache a la casa de Espert. Abaigar es funcionaria del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y militante peronista. Ahora se encuentra detenida en el penal de Ezeiza.

La madre de Abaigar, Eva Pietravallo, negó en Somos Radio AM 530 que su hija haya participado del escrache y aseguró que la jueza no tiene ninguna prueba en su contra. "Solo tienen una patente filmada. No hay pruebas. No hay imputación”, señaló.

máximo y otros dirigentes por alexia.jpeg

Repudios de intendentes, organismos de derechos humanos y sindicatos

Tras conocerse las nuevas detenciones, diferentes organizaciones de derechos humanos y sindicales, legisladores, dirigentes y jefes comunales repudiaron el accionar judicial y policial y pidieron su libertad. Denuncian "un proceso judicial arbitrario y antidemocrático" y "persecución política".

"El Partido Judicial, que detiene y proscribe a Cristina Fernández de Kirchner, es el brazo civil de la persecución política de un gobierno criminal y cruel con su miseria planificada, odiador y violento con quienes no compartimos sus ideas y menos sus formas", afirmaron organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Apuntaron directamente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien llamaron "brazo armado del hambre".

Diferentes dirigentes de Unión por la Patria y la izquierda también repudiaron el hecho. Los senadores Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti, entre otros, apuntaron contra Espert, lo trataron de "miedoso" y lo acusaron de mandar a perseguir y amedrantar militantes.

Dichos similares expresaron Juan Grabois, Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Julia Strada, Lorena Pokoik, Paula Penacca y Gustavo Menéndez, entre otros.

Desde el sector sindical, las dos CTA y SITRAJU de la CGT, entre otros exigieron la liberación de las personas detenidas. Entre otras cuestiones, advirtieron que se trata de un "grave ataque a la democracia".

Casa Espert Escrachada.png Un grupo de personas realizaron un escrache a la casa de José Luis Espert.

Conferencia de prensa de familiares de las detenidas

Familiares de las militantes políticas detenidas y el abogado Diego Molea brindarán una conferencia de prensa este miércoles a las 18 horas en la oficina del Bloque Unión por la Patria para hablar sobre una "persecución política/judicial". Además, estarán presentes legisladores y dirigentes de diferentes fuerzas políticas.

Desde el kirchnerismo insisten con denunciar una persecución política. Además de Mayra Mendoza, la secretaría general de La Cámpora, Lucía Cámpora, calificó de "muy grave" las detenciones. "Estamos muy preocupados por la detención de Alesia de la semana pasada. Ahora se suma la detención de madrugada, con allanamiento mediante violencia, de Eva Mieri", sostuvo.

“La policía debería estar ocupándose de combatir la inseguridad, el narcotráfico, de abordar situaciones complejas, y la justicia federal también. Pero están contra militantes políticos que, como mucho, si hubiesen hecho aquello de lo que se los acusa, estaríamos hablando de una contravención municipal. Por eso estamos hablando de persecución política”, agregó.