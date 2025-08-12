Ola de frío con heladas intensas y brusco descenso de las térmicas: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país







El AMBA enfrenta una jornada fresca sin lluvias y con nubosidad parcial. EL SMN emitió alerta por viento Zonda y Meteored espera "una nueva masa de aire frío".

Este martes la mínima en el AMBA será de 8 grados. Getty images.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arranca este martes con una jornada fresca y una mínima de 8 grados. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento Zonda y se esperan "heladas intensas" para seis provincias, aseguró Meteored.

El sitio Meteored sostuvo que se aproxima "el ingreso de una nueva masa de aire frío" para todo el país, generando un descenso térmico significativo y provocando heladas generalizadas, especialmente en la zona central".

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este martes se caracteriza por un ambiente fresco pero agradable y cielo parcialmente nublado; la temperatura estará entre los 8 y 20 grados. En tanto, el miércoles se prevén temperaturas agradables a lo largo del día, con temperaturas entre los 9 y 15 grados.

El jueves se espera un cielo algo a parcialmente nublado. La mínima será de 4 grados y la máxima en los 14.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1955220770243699099&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Se esperan +20 °C en la franja central del país esta tarde, con ambiente muy primaveral en el #AMBA.

Esto cambiará desde la trasnoche, con el avance de un nuevo frente frío.

Alerta por zonda en el sur mendocino.



Más info pic.twitter.com/8SR4LF0W21 — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) August 12, 2025 Por último, el viernes se espera cielo algo parcialmente nublado a la par de buenas condiciones. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 12. Sobre el cierre de la jornada se espera un aumento de la nubosidad.

Nuevo ingreso de aire frío y alerta por viento Zonda Según la web especializada, existe el riesgo de heladas en la región pampeana y en Cuyo a la espera de térmicas más bajas entre miércoles y viernes "con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0 °C y heladas de moderada a fuerte intensidad". En Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, San Luis y sur de Mendoza, se prevé la mayor incidencia de este fenómeno. Sin embargo, será por poco tiempo ya que para "el fin de semana el viento rotará nuevamente al sector norte, favoreciendo un rápido aumento de las temperaturas".



Por su parte, el SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza. Las velocidades estimadas se encuentran entre los 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, aseguró el organismo. "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", concluyó.