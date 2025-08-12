Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este martes 12 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- abrió la semana a $1.499,90 para la compra y a $1.583,13 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.616,75 para la compra y a $1.648,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.061,49.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.322.

Los contratos de dólar futuro cerró dispar: el tramo más corto cayó, septiembre se mantuvo sin variación y los más largos cerraron al alza hasta enero. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.356 y que en diciembre llegará hasta los $1.504,50.

A cuánto opera el dólar blue hoy, martes 12 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.335 y la brecha con el oficial volvió a terreno positivo en torno al 1%.

Valor del MEP hoy, martes 12 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.324,54 y el spread con el oficial se ubicó en 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 12 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.328,62 y la brecha se posicionó en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.331,03, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.835, según Binance.