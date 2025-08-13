Vladimir Putin y Kim Jong Un refuerzan su alianza militar antes de la reunión del ruso con Donald Trump







Los líderes discutieron cooperación bélica y apoyo norcoreano a Rusia en la guerra contra Ucrania, en vísperas de un encuentro clave en Alaska.

Kim Jong Un y Vladimir Putin srefuerzan su alianza militar.

El presidente ruso Vladímir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un mantuvieron una conversación telefónica para abordar el fortalecimiento de sus vínculos y la colaboración en la guerra contra Ucrania, según informaron medios estatales. El diálogo tuvo lugar pocos días antes de la cita entre el ruso y Donald Trump prevista en Alaska.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la llamada del martes, Putin elogió “la valentía, heroísmo y espíritu de sacrificio” de las tropas norcoreanas que combaten junto a las fuerzas rusas para repeler una incursión ucraniana en la región de Kursk, en territorio ruso, informó la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC).

Según la agencia rusa TASS, que citó al Kremlin, el mandatario también le compartió a Kim información sobre sus próximas conversaciones con Trump, fijadas para este viernes. Sin embargo, los reportes norcoreanos no hicieron mención a ese encuentro.

Trump y Putin Donald Trump y Vladímir Putin, haciendo gala de su buena sintonía durante una cumbre del G20. Foto: Reuters Kim expresó que Pyongyang apoyará plenamente “todas las medidas que adopte la dirección de Rusia” y ambos líderes discutieron avances en “todos los sectores” dentro del marco del acuerdo de asociación estratégica que firmaron en una cumbre el año pasado, indicó la ACNC.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala sobre Ucrania, Kim ha situado a Moscú como prioridad en su política exterior, buscando romper el aislamiento diplomático y estrechar lazos con países enfrentados a Washington. El régimen ha ignorado los pedidos de Estados Unidos y Corea del Sur para retomar el diálogo destinado a desactivar el programa nuclear norcoreano, suspendido desde la cumbre fallida con Trump en 2019.

De acuerdo con estimaciones surcoreanas, Corea del Norte ha enviado cerca de 15.000 soldados a Rusia desde finales del año pasado, junto con abundante equipamiento militar, como artillería y misiles balísticos, para respaldar los esfuerzos bélicos de Putin. Además, Kim habría acordado el envío de miles de trabajadores de construcción militar y especialistas en desminado a la región rusa de Kursk, lo que, según la inteligencia surcoreana, podría concretarse en breve. Donald Trump dialogará con líderes europeos y Volodimir Zelenski antes de reunirse con Vladimir Putin en Alaska El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este miércoles una llamada conjunta con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como preparación para su reunión del viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin. La conversación será una oportunidad para coordinar acciones y analizar posibles estrategias frente a la guerra en Ucrania. La llamada, programada para las 15:00 en Berlín, contará también con la participación del vicepresidente de Trump, JD Vance, además de los jefes de gobierno europeos como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, y los primeros ministros de Italia, Polonia y Finlandia.