Fátima Flórez confirmó que Javier Milei irá a verla a Las Vegas, pero descartó reconciliación







La actriz reconoció que volverá a cruzarse con el Presidente en septiembre, a más de un año de su separación.

Tras su romance con Javier Milei, Fátima Flórez aseguró que el Presidente asistirá a su show en Las Vegas, aunque sin intenciones de retomar la relación.

Meses después de su separación del presidente Javier Milei, Fátima Flórez confirmó que volverá a coincidir con el Presidente en septiembre. La actriz contó que el mandatario asistirá a su espectáculo en el casino El Sahara de Las Vegas, donde se presentará el 5 y 6 de ese mes, aunque fue contundente: “No habrá reconciliación”.

La confirmación llegó en declaraciones radiales donde Fátima explicó que la coincidencia será casual: “Es lógico que me venga a ver. Si dos personas coinciden en una misma ciudad, lo más normal es que se vean. Me parecería raro que se esquiven cuando el destino los ayudó a encontrarse”.

Actualmente en Madrid, la imitadora desarrolla una temporada artística y destacó que el público español la recibió “muy bien”, valorando su versatilidad para interpretar múltiples personajes.

Sobre su situación sentimental, fue tajante: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”.

En la entrevista también recordó a Jorge Lanata, recientemente fallecido: “Su partida fue un dolor muy grande. Es un artista y periodista que dejó un sello único. Fue un honor haber trabajado a su lado en un programa político con 35 puntos de rating”.

Qué había dicho Milei sobre Flórez En diálogo con radio Mitre, el Presidente fue consultado por el tema de la relación con Fátima Florez y se sinceró: "A pesar de que nosotros dejamos de ser pareja, tenemos un vínculo muy positivo, muy constructivo", sostuvo, reafirmando que, pese a la separación, el trato entre ellos sigue siendo cordial y respetuoso. A lo largo de la entrevista, Milei no escatimó palabras de admiración hacia Florez. "Es una persona tremendamente talentosa, de un talento verdaderamente incomparable", destacó. Además, se tomó un momento para diferenciar el trabajo artístico de la humorista: no se trata, según él, de simples "imitaciones", sino de "interpretaciones magistrales". La describió también como "una laburante, una metedora, una emprendedora, y además de todo eso, encima es una buena persona".