En campaña: Javier Milei vuelve a territorio bonaerense con un acto en La Plata

El Presidente encabezará una actividad en el Club Atenas desde las 18. Será el lanzamiento formal de la campaña y se esperan unas seis mil personas.

El presidente Javier Milei volverá a pisar territorio bonaerense esta semana para dar inicio formal a la campaña electoral. Será este jueves en La Plata , en donde el primer mandatario encabezará un acto desde las 18 en el Club Atenas, que cuenta con una capacidad para seis mil personas.

La organización del evento está a cargo del armador bonaerense Sebastián Pareja , jefe de campaña de cara a las elecciones de septiembre y octubre. Si bien todavía no se confirmó el resto de los oradores, Ámbito pudo saber que el evento contará con la presencia de Milei y que todo el gabinete fue invitado a participar.

La actividad marcará la segunda bajada a territorio del Presidente en una semana, ya que el jueves pasado visitó Villa Celina, La Matanza, en donde se tomó una fotografía junto a los ocho candidatos bonaerenses que encabezarán las listas de cara a las elecciones locales que se llevarán a cabo el 7 de septiembre.

A diferencia de aquella actividad, cuyo objetivo fue presentar en sociedad a los candidatos, esta vez se busca dar una demostración de fuerza en términos de convocatoria. En la Octava Sección Electoral, Francisco Adorni (hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni) encabeza la boleta .

La mesa política de PBA, que conforman además de Pareja la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el Secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, trabaja a diario para mejorar los resultados en un distrito que saben difícil. Por ello, la estrategia oficial por estas horas apunta a mejorar la participación electoral, que fue baja en los diferentes comicios registrados este 2025.

Sebastian Pareja y Javier Milei.jpg El presidente Javier Milei junto al armador bonaerense Sebastián Pareja. La Libertad Avanza

En línea con esto, los libertarios también insistirán con el eje "kirchnerismo versus libertad" e inseguridad, mientras analizan otras recorridas y miran números poco alentadores, al menos en Provincia.

En este marco, durante el fin de semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recogió el guante y refirió a las próximas elecciones legislativas bonaerenses. "Desde el oficialismo van a hacer una campaña roñosa”, afirmó luego de que varios funcionarios del Gobierno publicaran un fragmento de una entrevista suya alterado con inteligencia artificial.

En declaraciones radiales, señaló que La Libertad Avanza (LLA) “hará uso de la tecnología” y de las plataformas digitales con el fin de “hacer decir a uno cosas que no dice”, dado que mucha gente se informa mediante el teléfono celular.

“Salen con una Cadena Nacional calamitosa y no van al grueso de la cuestión. (Javier) Milei ya no puede explicar nada. Viene de un mes espantoso con problemas en lo macro y en lo micro económico, cada vez más difícil de ocultar”, sentenció.