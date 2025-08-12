Real blue: a cuánto opera este martes 12 de agosto

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotiza a $230,75 para la compra y a $242,75 para la venta, este martes 12 de agosto.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negocia a $253 para la compra y a $243 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $328,90 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 12 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cede $7 y se ubica a $1.315.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, martes 12 de agosto

Los contratos de dólar futuro cotizan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.345,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.500.

A cuánto opera el dólar blue hoy, martes 12 de agosto

El dólar blue se vende a $1.335 y la brecha con el oficial es de 1,5%.

Valor del MEP hoy, martes 12 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.319,43 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 12 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.316,72 y la brecha se posiciona en 0,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 12 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.729.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 12 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,45, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 12 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s$119.602, según Binance.