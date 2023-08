Devaluación: industriales y comerciantes hablan de un escenario de incertidumbre

Para el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, emitió un pronóstico mucho más pesimista. ''Si esto no se tranquiliza en el sentido que las cadenas de proveedores establezcan precios de referencia para que los comerciantes puedan decir 'lo que vendo a 5 lo repongo a 4' y no perder plata, esto va a reventar en poco tiempo”, expresó en Continental.

dólar-ahorro-inversiones-finanzas-devaluacion Pixabay

Para el referente del sector empresarial del Comercio, en un mensaje claro al Gobierno, “se necesita frenar esta locura'', remarcó. Luego opinó sobre la dolarización, ante la consulta sobre si es posible aplicarla y los efectos que puede generar sobre la economía en el corto plazo para frenar este espiral devaluatorio ascendente.

''Si no hubiésemos perdido 10 años en Vaca muerta discutiendo si el gasoducto tenía que ser redondo o cuadrado, y lo hacíamos en tiempo y forma, hoy no tendríamos problemas de divisas'', dijo Grinman. ''Quizás un sistema parecido al de la dolarización podría funcionar, pero no de la noche a la mañana'', aseguró este jueves.

Las pymes y el efecto de la devaluación

En paralelo, el presidente de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), José Luis Ammaturo, advirtió que "la incertidumbre generó fuertes sobresaltos, que paralizaron las transacciones comerciales e industriales", en el amrco de la devaluación de los últimos días.

A su vez, el representante de CAMIMA pidió que "el Ministerio de Economía tome las medidas necesarias urgentes para dar una respuesta y encontrar una solución, porque todavía quedan cuatro meses para el cambio de Gobierno", señaló.

Ammaturo fue mucho más duro y explicó que “los sobresaltos y la incertidumbre complican a las pymes, porque muchas empresas tienen deudas en dólares y hoy tienen que pagar un 25% más, lo que se suma durante los próximos 68 días a una enorme incertidumbre”.

La corrida cambiaria de las últimas horas y la incertidumbre financiera "afectan directamente a la economía, la economía es confianza y, las medidas que se tomaron en los últimos dos años, lo único que hicieron fue crearle más incertidumbre al mercado", agregó el titular de CAMIMA.