La búsqueda del próximo James Bond está oficialmente en marcha: quiénes son los principales candidatos + Agregar ámbito en









Amazon MGM Studios publicó el jueves un comunicado en sus plataformas de redes sociales informando a los fans de esta última novedad.

Daniel Craig fue el último actor en interpretar a James Bond.

La búsqueda del próximo James Bond dio un paso importante, Nina Gold ha cerrado un acuerdo para convertirse en la directora de casting de la próxima película del agente 007.

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Gold trabajará con el director Denis Villeneuve y los productores Amy Pascal y David Heyman para encontrar al actor que interpretará al famoso espía del MI6 durante las próximas semanas y meses.

Amazon MGM Studios publicó el jueves un comunicado en sus plataformas de redes sociales informando a los fans de esta última novedad.

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“The search for the next James Bond is underway. While we don’t plan to comment on specific details during the casting process, we’re excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right.” pic.twitter.com/ngND7VS83I — James Bond (@007) May 14, 2026 Gold es considerada una de las mejores directoras de casting de la industria y su trayectoria lo demuestra. Entre las series y películas en las que ha trabajado a lo largo de los años se incluyen Game of Thrones de HBO, la serie The Crown de Netflix y cinco películas de la saga Star Wars.

¿Quiénes son los principales candidatos para interpretar al próximo James Bond? A pesar de que el estudio mantiene un discurso de "audiciones abiertas", en los círculos internos de Hollywood el nombre de Aaron Taylor-Johnson viene sonando con fuerza. El reconocido actor de 35 años cumple con el "paquete completo" que buscan los productores: es británico, tiene experiencia demostrada en cine de acción y posee esa mezcla de elegancia y agresividad física que definió la era moderna de Bond.

image Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson son los principales candidatos. Por otro lado Callum Turner se ha posicionado como el gran favorito de las casas de apuestas, gracias a su carisma en Masters of the Air. Por otro lado, la sombra de Jacob Elordi crece entre los fans más jóvenes; su perfil, aunque inusual por su altura y nacionalidad australiana, encajaría en la visión de una versión más joven y "principiante" de 007. Otros nombres que no abandonan las listas de los favoritos son Theo James y Paul Mescal, quienes aportarían una intensidad dramática renovada a la franquicia. Mientras los rumores vuelan, el clamor popular sigue aferrado a nombres que parecen alejarse de la realidad de la producción. Henry Cavill continúa encabezando las encuestas de opinión pública, representando el ideal clásico del espía, aunque los criterios de edad de los productores parecen haberle cerrado la puerta a un compromiso de 10 años.