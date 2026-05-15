Ya está disponible en YouTube el show del cura DJ en homenaje al papa Francisco

El cura que revolucionó el mundo de la música homenajeando al Papa Francisco

La mezcla parecía improbable hace algunos años: música electrónica, una consola de DJ, imágenes religiosas y Plaza de Mayo llena de gente. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en el homenaje al Papa Francisco que encabezó el llamado “cura DJ” en el centro porteño y que ahora ya puede verse completo en YouTube .

Con una camiseta del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, club del cual Francisco era fanático, el cura DJ invitó a ver la experiencia que se vivió en Buenos Aires por YouTube. Mostró varios presentes que se llevó de su mítico show, incluida una remera con la frase de Bergoglio: "Hagan lío".

El evento, realizado frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires , combinó momentos de reflexión espiritual con sets musicales, luces y pantallas gigantes. La propuesta generó curiosidad desde el primer anuncio y terminó convocando tanto a fieles católicos como a jóvenes atraídos por una puesta distinta a la habitual.

En redes sociales, muchos usuarios compartieron fragmentos del show durante los últimos días. Hubo comentarios de todo tipo: desde quienes celebraron una Iglesia “más cercana a los jóvenes” hasta quienes miraron el formato con sorpresa.

El show del cura DJ en Buenos Aires

La presentación se llevó a cabo en Plaza de Mayo, frente a la histórica Catedral Metropolitana de Buenos Aires, uno de los lugares más simbólicos en la vida de Jorge Bergoglio antes de convertirse en Papa.

El protagonista principal fue el sacerdote conocido popularmente como el “cura DJ”, quien desde hace años combina actividades pastorales con música electrónica y eventos orientados a jóvenes. Durante el homenaje hubo remixes, bases electrónicas suaves, mensajes de paz y fragmentos de discursos del Papa proyectados en pantallas.

Padre Guilherme Plaza de Mayo 2026

La organización estuvo acompañada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y distintos espacios vinculados a la pastoral juvenil. Según mostraron las imágenes difundidas oficialmente, miles de personas se acercaron durante la noche para participar del evento.

Uno de los momentos más comentados fue cuando se mezclaron frases emblemáticas de Francisco con música ambiental y luces sobre la fachada de la Catedral. La propuesta buscó conectar con públicos jóvenes desde códigos culturales actuales. Música electrónica, lenguaje audiovisual y redes sociales aparecieron como herramientas para acercar mensajes religiosos a nuevas generaciones.

Cómo ver el show completo online

El espectáculo ya se encuentra disponible en YouTube a través de las plataformas oficiales que difundieron el evento. La grabación incluye el show completo, imágenes aéreas de Plaza de Mayo y distintos momentos del homenaje.

En redes sociales también circulan clips cortos que se viralizaron especialmente en Instagram y TikTok. Algunos de los videos más compartidos muestran al sacerdote mezclando música frente a la Catedral mientras se proyectan imágenes del Papa Francisco y mensajes relacionados con la paz, la inclusión y la solidaridad.

Papa Francisco Imagen: Universidad Católica de La Plata

Quienes quieran ver la transmisión completa pueden encontrarla en el canal oficial vinculado a la organización del evento y en publicaciones difundidas por el Gobierno porteño. Allí aparecen tanto el set musical como los momentos de reflexión y participación colectiva.

El homenaje además coincidió con un contexto especial para la figura de Francisco dentro de la Argentina. Aunque su vínculo con distintos sectores políticos y sociales suele generar discusiones, sigue siendo una de las figuras argentinas más reconocidas a nivel mundial.