Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity con Wanda Nara: quiénes son los posibles convocados

Se espera que el reality esté regresando a la televisión una vez finalizado el reality Gran Hermano Generación dorada.

Tras el éxito de la última edición de MasterChef Celebrity , Telefe comienza los preparativos para la cuarta temporada del reality culinario, con la conducción de Wanda Nara .

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Las grabaciones del mismo comenzarían una vez finalizado el rodaje de ¿Quieres ser mi hijo? , la película que protagonizará Wanda junto a Agustín Bernasconi , con producción de Telefe Studios. De esta forma, se espera que el reality esté rotando en pantalla una vez finalizado Gran Hermano: Generación dorada.

Con MasterChef Celebrity en mente, Telefe comenzó a barajar los nombres de los posibles convocados para esta nueva edición. La periodista Pilar Smith adelantó los mismos durante la noche de LAM, junto al conductor Ángel de Brito.

"Son nombres de famosos que Telefe quiere para el próximo MasterChef Celebrity. Las grabaciones van a comenzar en julio o agosto, depende de Gran Hermano", dijo la angelita mientras sostenía sobres con los nombres.

El primer supuesto convocado es Nick Sicaro , un influencer amigo de Ian Luca , ganador de la última edición. En las últimas semanas su nombre resonó por los medios por su relación con Daniela Celis .

El segundo convocado fue un nombre que, aparentemente, querían para la edición anterior, pero que finalmente no terminó por concretarse: L-Gante, ex de Wanda Nara.

A diferencia de la edición pasada, Telefe estaría apostando sus fichas a dos ex Gran Hermano que trascendieron el título de "ex hermanitas": Juli Poggio y Lucila "La Tora" Villar.

La última mujer convocada en la primera lista es un personaje muy querido dentro de Telefe, la periodista y panelista, China Ansa.

Por último, Pilar reveló que "están haciendo una puja muy fuerte" para traer a Abel Pintos, quien actualmente esta trabajando en Canal 13: "No la veo fácil, trabajó en Telefe, fue artista de Telefe. Lo quieren sí o sí".