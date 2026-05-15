Wall Street recibe un golpe en el cierre de la semana por el rebrote de los temores inflacionarios + Agregar ámbito en









El malestar que causó la fuerte suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro contagió a los principales índices bursátiles en Wall Street, que venían de tocar sus máximos.

Caída generalizada ante la tensión en Medio Oriente y bonos récord

Los principales índices de Wall Street caen este viernes, producto de que la caída en los mercados de bonos arrastró a la baja a las acciones, poniendo fin al repunte impulsado por la inteligencia artificial (IA) que había llevado al S&P 500 a un nuevo máximo histórico.

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La rentabilidad de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años, un referente para los costes de endeudamiento mundiales, alcanzó el 4,58%, su nivel más alto desde mayo de 2025.

La rentabilidad de los bonos mundiales también se disparó, ya que las crecientes pruebas del daño económico causado por la guerra de Irán llevaron a los inversores a suponer que los tipos de interés subirán más rápido de lo previsto y que el crecimiento se verá afectado.

Los bonos japoneses a 30 años alcanzaron el 4% por primera vez. En el Reino Unido, una crisis política elevó los tipos de interés de los bonos a largo plazo a su nivel más alto en 28 años.

Por su parte, el índice dólar se encaminaba a su mejor semana desde marzo, con una suba de 1,4%.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Alarma global: Suba de bonos y petróleo sacude a Wall Street y Europa Depositphotos Petróleo y mercados: vuelve la volatilidad Por su parte, el petróleo también muestra avances: el barril Brent sube 3,48% hasta los us$109,6 mientras que el crudo WTI de EEUU salta 3,17% hasta los u$s104,68. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 1%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 1,41%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,90% a la baja. En el resto del mundo, la situación es similar. En Europa, el Euro Stoxx cae 1,63%. A nivel local, el DAX alemán desciende 1,84% y el CAC francés disminuye 1,51%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,39%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cerró -1,62%, mientras que la bolsa de Shanghái lo hizo con -1,02%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,12% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,76%.

Reuters